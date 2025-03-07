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1小時呼吸中止80次 台男星一輩子要戴「救命神器」保命

記者李姿瑩／即時報導
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哈孝遠勇於面對健康問題。圖/台灣睡眠醫學學會提供
哈孝遠勇於面對健康問題。圖/台灣睡眠醫學學會提供

哈孝遠今天出席台灣首座睡眠呼吸中止症資料庫調查啟動記者會，他兩三年前被太太提醒晚上有呼吸暫停的問題，但當時因工作忙碌未放在心上。但自去年開始，哈孝遠會因為半夜突然窒息被嗆醒、心臟激烈跳動的狀況，且白天除精神不濟、走路也開始會喘，才開始正視這些症狀，並積極尋求檢測與治療。

哈孝遠表示現在體重130多公斤，一年多前曾甩20公斤，為了活動直接斷食，經歷了情緒不穩、易怒，後來是老婆瑄瑄勸告下才放棄。他當時一度出現想重返球場的念頭，然而維持不到一小時就被打消了。

經過居家睡眠檢測後發現自己AHI高達80，意即一個小時呼吸中止80次，血氧甚至掉到60%，已是睡眠呼吸中止症嚴重患者。經醫師建議，才開使用正壓睡眠呼吸器，哈孝遠表示，第一次使用後，隔天精神就變好了，也是多年來第一次感覺到「有睡飽」，連太太都跟他說「感覺哈孝遠變健康了」。

哈孝遠呼籲，假如真的發現自己白天精神不好、會嗜睡，半夜睡覺會打呼的民眾，一定要進行睡眠檢測，不要等到問題變嚴重才面對，「到時就來不及了！」

現在哈孝遠需戴正壓睡眠呼吸器一輩子，他笑說：「婚姻都已經一輩子了，那一輩子戴這個有什麼了不起？最怕的婚姻我們都接受了！」

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