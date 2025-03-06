粉絲變知己 葛仲珊清空IG…只剩方大同 慟：我多愛他

葛仲珊(左)不捨方大同病逝。圖／摘自IG

方大同猝逝令人震驚，粉絲兼好友葛仲珊一度痛苦到無法言語，今晚刪光IG發文，只留下與方大同的相處點滴，並分享了10個跟大同的回憶，她不捨地說：「我們的回憶我會珍惜一輩子，你的光，我也會盡量維持，幫你和方媽媽完成更多的夢想。」

葛仲珊來台發展之後深受方大同啟發，開始嘗試創作華語歌曲，第一次到小巨蛋就是朝聖方大同演唱會，叫她更興奮的是2年後在小巨蛋從方大同手中領到金曲新人，「他唸出我名字的那刻，得不得獎已經不重要了，重要的是終於能見到啟發我的人，並擁抱他、親自跟他說我多愛他！那一瞬間感覺是宇宙安排的緣分」。

原先是平行線的兩人從此有了交集，葛仲珊開始跟方大同合作寫歌、搭檔演出，私下也會找時間相聚，相互交換靈感，紐約、台北、香港 都有共度的時光，顯見交情甚好。她說先前自己陷入低潮，方大同除了傳訊關心，同時分享創作作品給予鼓勵，在方大同生病時，雙方一起寫出單曲「Simple」，她說：「我們的靈魂連結和友情是我生命中獨一無二的，失去他像失去了自己的一部分。我相信很多愛他的人也和我有一樣的空虛感。」

方大同這5年來積極對抗病魔，無奈天妒英才，他在上月21日病逝，葛仲珊知道他的病況，但始終認為會順利康復，獲知噩耗後非常難過，「他的謙遜、同理心、純粹與善良是我最欣賞他的地方，也讓我希望能成為像他的樣子。因為你的存在，我在黑暗中看見光；因為你的音樂啟發，我敢嘗試」。

葛仲珊臉書全文：

上禮拜得知我親愛的方大同過世，難過到說不出話。雖然知道他病了很久，但我一直樂觀地以為他會好起來，因為他對我來說就是「音雄」。他不只是我的偶像，也是我深愛的音樂夥伴、朋友、mentor and soul brother。我們的緣分和不用多說就能明白彼此的默契，我認為一生一次的。

他是我來台灣後接觸的第一位歌手，也是我最愛的。他的專輯Orange Moon陪伴我環島，讓我愛上華語R&B/Soul，也啟發了我開始嘗試寫中文歌。我在小巨蛋看的第一場演唱會就是他的，沒想到兩年後，他在同一舞台上頒新人獎給我。當時，他唸出我名字的那刻，得不得獎已經不重要了，重要的是終於能見到啟發我的人，並擁抱他、親自跟他說我多愛他！那一瞬間感覺是宇宙安排的緣分。

後來就一起合作寫歌、拍MV、上節目、表演，像我們是團隊。不論在紐約還是台北，總能抽空catch up，也經常交換靈感。有時醒來看到他傳來十幾分鐘的語音訊息，心裡想「OS，這麼長」但因為是他，我總是樂意聽完。在我低潮時，他不斷關心我，傳來他寫的rap歌和demos啟發我，其中一首歌叫Simple（原檔名：OKOKOK）他生病前在香港一起完成的。我們的靈魂連結和友情是我生命中獨一無二的，失去他像失去了自己的一部分。我相信很多愛他的人也和我有一樣的空虛感。

雖然我很明顯地崇拜大同，他從來沒給我任何距離感或壓力。他的謙遜、同理心、純粹與善良是我最欣賞他的地方，也讓我希望能成為像他的樣子。此刻，想好好尊敬他，感謝他帶給我的鼓勵、照顧與信任。因為你的存在，我在黑暗中看見光；因為你的音樂啟發，我敢嘗試。因為有K，也有O，所以OKOKOK。不管是藝術家或夢想家，你才是真正偶像的偶像。

我們的回憶我會珍惜一輩子，你的光，我也會盡量維持，幫你和方媽媽完成更多的夢想。有空來夢裡找我，不過訊息別太長拜託 🙂