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王大陸教唆打人案 幕後幫派大哥今落網 拒夜間偵訊

記者王長鼎／新北即時報導
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藝人王大陸涉教唆打傷Uber司機一案，幕後找人動手打人的幫派大哥陳子俊今晚落網，因拒夜間偵訊，警方將在明天詢問釐清相關案情。(記者王長鼎／攝影)
藝人王大陸涉教唆打傷Uber司機一案，幕後找人動手打人的幫派大哥陳子俊今晚落網，因拒夜間偵訊，警方將在明天詢問釐清相關案情。(記者王長鼎／攝影)

藝人王大陸涉教唆打傷Uber司機一案，幕後找人動手打人的幫派大哥陳子俊今晚落網，因拒夜間偵訊，警方將在明天詢問釐清相關案情。

新北刑大大隊長蕭瑞豪今晚表示，警方偵辦藝人王大陸不滿去年4月18日搭Uber轎車後，懷疑連姓司機繞路，雙方在車上爆發口角，涉透過富二代游翔閔找上四海幫海巨堂主陳子俊出面，指使林姓男子等3人，藉行車糾紛為由出手毆傷連姓男子，替王大陸出氣。

蕭瑞豪表示，本月4日王大陸及游翔閔2人遭警方逮捕後，陳子俊疑憂心被逮，當天深夜11時許，從北市中山區住處驅車前往花東一帶躲藏。

影片來源：聯合新聞網

警方監控陳男北市住處，今天下午發現已懷孕即將臨盆女友前往新北市永和區福和路一間咖啡廳，研判有可能是與陳子俊碰面，今天傍晚果真發現陳子俊現身，當場持拘票將人拘提到案。

陳子俊被逮前，已連繫2名律師早一步到永和警分局等候，據了解，陳子俊昨天即曾透過關係表示願意主動到案，但最後未依約露面，將依約前往警方專案小組人員「放鴿子。」

陳子俊今晚原本同意警方夜間詢問，但才要開始，他又改口身體不適，拒絕夜間偵訊，警方將人先收容拘留所，待明天一早再偵對相關案情進行詢問。

王大陸

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