才甜沒多久就開虐… 「難哄」預告曝光 網怒轟導演「魔改劇情」

白敬亭(左)、章若楠在劇中才甜了沒有多久，就要開虐了。(取材自微博)

由白敬亭、章若楠主演的電視劇「難哄」開播以來，話題不斷，口碑兩極化。隨著劇情推進，桑延和溫以凡好不容易突破心防在一起，但是才撒糖沒幾集，最新預告竟出現女主角疑似搬離兩人住處的情節，讓觀眾氣極大罵，「怎麼甜了沒多久就開虐了」，更砲轟導演瞿友寧「魔改劇情」。

作為趙露思 、陳哲遠「偷偷藏不住」的姐妹作，「難哄」自選角、開拍以來就受到網友關注，開播之後，更是在網上掀起「哪部劇比較好看」的爭論。

最新劇情中，温以凡（章若楠飾）的舅舅車興德（李虹辰飾）出獄後又對她死纏濫打，讓她再次陷入童年險遭侵犯陰影中。預告中，因車興德屢次威脅桑延（白敬亭飾），溫以凡疑似選擇離開桑延，並寫下「桑延，我不奢望你能理解，但也請你相信，我有必須離開的理由」，沒有一句台詞，卻哭得相當虐心。

不少觀眾看了預告氣得大罵，「不要以為這部劇改編得很好，簡直是魔改」、「原著和電視劇差別太大了吧」、「大IP最忌瞎改」、「不想看到桑延再次落空」，還有人點名導演瞿友寧「魔改毀了故事」，並一度衝上微博 熱搜。

不過，也有劇迷出面緩頰，「大家還是稍安勿躁，先把劇看完再說吧」、「單憑一個預告就說難哄魔改，確實是有一點以偏概全了」。