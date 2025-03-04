「老女孩」還是要戴后冠 伊能靜迎57大壽「期待60歲」

伊能靜到老都要公主風。圖／摘自微博

伊能靜今日歡度57歲生日，她沒逃避這數字，反而放話期待60歲，也依舊稱自己是「老女孩」。

伊能靜和哈林育有1子庾恩利，離婚前經歷人生低潮，2015年和小10歲的大陸演員秦昊結婚，拚死拚活生下女兒「米粒」，正如她所言，經歷過窮山惡水和混沌無明，在自癒自省後，「最終見證我柳暗花明」。

生日小作文一定是有的，伊能靜劈頭就破題「57歲，是一個好數字」，她認為現在的自己已不再浪費時間去討好世界，也覺得中年很好。這番言論撫慰不少中年婦女的心。

全文如下：

57歲，是一個好數字。

我從沒想過，到了這個年紀，竟然能活成現在的模樣。

成為一個既有能力愛人愛己，又能做喜歡事情的人；還有那麼多夢想等待去實現。

不再浪費時間去討好世界，我只想討好自己；不再參與多餘的社交，我只想把時間留給愛的人。 只做自己喜歡的事情，不勉強、不強求，不耗費精力去為難自己。

任性地、自由自在地，炙熱地，活成自己喜歡的樣子。

中年其實很好，就像人生處處都是枝繁葉茂、滿是生機的爽感。對世界很佛系，但對愛自己卻充滿狼性。

我甚至已經開始嚮往六十歲的自己，那種通透、清醒、灑脫的快樂啊！

感謝一直陪伴我的你們，看我經歷過窮山惡水，也看過我混沌無明；陪我自愈自省，最終見證我柳暗花明。

我命由我不由天！即便破天開局，也能逆風翻盤。最後你會發現，上天不會給你承受不了的劇本。命！本就是用來打破的！