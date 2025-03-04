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恩師死訊瘋傳 巫啓賢現身「親曝劉文正近況」

記者李姿瑩／即時報導
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王靜瑩、巫啓賢、小禎、曾國城、佩甄一起打球。記者李姿瑩/攝影
王靜瑩、巫啓賢、小禎、曾國城、佩甄一起打球。記者李姿瑩/攝影

巫啓賢、曾國城、小禎、佩甄、王靜瑩等明星高爾夫球隊藝人今天出席ADIZERO ZG新品發表會，搶先體驗adidas Golf春夏高球新裝。號召藝人組隊的巫啓賢說，原本演藝圈裡愛打高爾夫球的藝人就很多，他萌生組隊念頭後，得到曾國城、侯昌明大力支持，期待透過運動愛好體現明星的價值，同時也可以實現公益的目標。

巫啓賢說，明星高球隊沒有特別強制規定，大家有空就一起練習。現在隊上進步空間最大的是曾國城，進步幅度最大的是小禎，動力火車、陳國華球技都很出色。小禎球齡2年已經能打80幾桿，追上王靜瑩的水準。

巫啓賢在演藝圈的好人脈可見一斑，但說到恩師劉文正的近況，他笑稱「地球人應該都聯絡不到他」，因為在他印象中，劉文正這30幾年應該跟圈內99.9%的人都沒有聯繫過。至於他更不值一提，只能說劉文正有自己的人生選擇，「那我們就是完全祝福」。

一旁的王靜瑩平時雖然露面頻率不高，但態度相當大方，整個人狀態依舊亮麗。她說平時都有在運動，像是打高爾夫、瑜珈、散步等，也很重視個人的生活節奏。佩甄坦言就是羨慕王靜瑩的漂亮優雅，這才加入高爾夫球行列。

而王靜瑩也鬆口在等待正緣出現，今天穿上新鞋直呼有戀愛的感覺，透露自己還沒更年期，保持年輕心態面對追求者。

劉文正

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