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郭雪芙遭爆烏龍緋聞擔心到哭 陳柏霖暖舉事後全忘光

記者陳慧貞／即時報導
陳柏霖(右)、郭雪芙四搭機會實屬罕見。圖／《COSMOPOLITAN.COM》提供
陳柏霖(右)、郭雪芙四搭機會實屬罕見。圖／《COSMOPOLITAN.COM》提供

陳柏霖與郭雪芙前陣子合作的新戲「不如海邊吹吹風」剛播畢，2人近期接受時尚雜誌訪問，暢聊10多年來已攜手合作4部戲的心得，郭雪芙回憶2012年初相識的印象，坦言當時還是新人，陳柏霖在她眼裡就是大前輩，為此表現得相當拘謹，經過多次合作，才逐漸熟稔成為好友。

從2012年「BBS鄉民的正義」到2013年的「變身」，2022年影集「正義的算法」以及最近的「不如海邊吹吹風」，陳柏霖、郭雪芙四搭機會實屬罕見，也因合作多次，早有獨特默契，郭雪芙記得2人還曾被傳過烏龍緋聞，她說，當時剛轉型為演員，很擔心對方誤會自己想藉機炒作新聞，指著陳柏霖，郭雪芙說起這段：「我還記得看到新聞的時候，我真的很難過，忍不住在化妝時哭了，主要是怕造成誤會，我還打給他，說真的很不好意思。而他說：『你幹嘛？沒事，這種小事不用擔心。』」

陳柏霖聽了笑說：「真的嗎？有發生這件事？」正是這種不經意的暖心與從容，消弭郭雪芙的擔憂，2人也從生疏到熟悉，見證彼此多年來改變與成長。身為演員，陳柏霖坦言20、30歲時，會追求不被定型，但到了不惑之年，反而認為「被定型」是一種榮耀，他說：「代表這種角色只有你可以演，這種演員更難得。」

去年，郭雪芙完成多年來的遊學夢，與妹妹、好友前往英國遊學，「我本來以為，到了學校就可以專心學習，結果發現光是適應生活就已經夠折騰了。」除了語言障礙，還要處理日常生活大小事，最頭痛的是租屋問題，她花了一番功夫訂好住宿，入住後才發現房間馬桶壞了、沒有熱水等等，當嘗試聯繫房東時，還得克服英文溝通問題，旅途中各種突發狀況接踵而來，但如今回頭想，多虧有這趟經歷，讓自己變得更有韌性，獲得更寶貴的體悟。

陳柏霖(右)、郭雪芙從最初拘謹如今成好友。圖／《COSMOPOLITAN.COM...
陳柏霖(右)、郭雪芙從最初拘謹如今成好友。圖／《COSMOPOLITAN.COM》提供
陳柏霖(右)、郭雪芙10多年來合作過4部戲，交情從生疏到熟悉。圖／《COSMOP...
陳柏霖(右)、郭雪芙10多年來合作過4部戲，交情從生疏到熟悉。圖／《COSMOPOLITAN.COM》提供

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