郭雪芙遭爆烏龍緋聞擔心到哭 陳柏霖暖舉事後全忘光

陳柏霖(右)、郭雪芙四搭機會實屬罕見。圖／《COSMOPOLITAN.COM》提供

陳柏霖與郭雪芙前陣子合作的新戲「不如海邊吹吹風」剛播畢，2人近期接受時尚雜誌訪問，暢聊10多年來已攜手合作4部戲的心得，郭雪芙回憶2012年初相識的印象，坦言當時還是新人，陳柏霖在她眼裡就是大前輩，為此表現得相當拘謹，經過多次合作，才逐漸熟稔成為好友。

從2012年「BBS鄉民的正義」到2013年的「變身」，2022年影集「正義的算法」以及最近的「不如海邊吹吹風」，陳柏霖、郭雪芙四搭機會實屬罕見，也因合作多次，早有獨特默契，郭雪芙記得2人還曾被傳過烏龍緋聞 ，她說，當時剛轉型為演員，很擔心對方誤會自己想藉機炒作新聞，指著陳柏霖，郭雪芙說起這段：「我還記得看到新聞的時候，我真的很難過，忍不住在化妝時哭了，主要是怕造成誤會，我還打給他，說真的很不好意思。而他說：『你幹嘛？沒事，這種小事不用擔心。』」

陳柏霖聽了笑說：「真的嗎？有發生這件事？」正是這種不經意的暖心與從容，消弭郭雪芙的擔憂，2人也從生疏到熟悉，見證彼此多年來改變與成長。身為演員，陳柏霖坦言20、30歲時，會追求不被定型，但到了不惑之年，反而認為「被定型」是一種榮耀，他說：「代表這種角色只有你可以演，這種演員更難得。」