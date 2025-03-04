與司機爆衝突竟找人揍司機 王大陸殺人未遂遭檢聲押禁見

藝人王大陸（中）涉嫌找人痛毆司機，遭檢方聲請羈押禁見。（記者陳正興／攝影）

藝人王大陸 閃兵案傳案外案！檢警從王大陸手機中發現他去年4月搭車時與司機起衝突，竟請游姓友人撂人痛毆司機。事後王大陸還傳影片給友人炫耀，檢方今天指揮警方將王大陸與游男逮捕並依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押禁見。

據了解，王大陸去年四月間於台北市大安路現住地叫了一輛Uber轎車要回仁愛路三段戶籍地拿東西。司機駕駛特斯拉 前來接送，王大陸疑因司機繞路加上車子太差在車上不斷碎念，當場與司機發生口角。

不料王大陸抵達目的地下車後，發現他的鑰匙落在車內，當下要拉車門把手進去車內取鑰匙，但因特斯拉沒把手讓王大陸遍尋不著，王大陸氣得猛敲車窗，司機怒與王大陸對罵，雙方二度發生口角。王大陸則記下該車車號意圖報復。

事後王大陸向32歲富二代友人游男抱怨稱「被Uber司機欺負，很掉漆。」游男聽聞後為了替王大陸出氣，以王大陸信用卡 扣款資料致電Uber總公司客訴，要求提供司機姓名，但卻遭Uber公司拒絕，游男找來3、4名黑幫份子依車號四處找尋，去年4月25日在中和地區攔下該車並痛毆司機，還將毆打司機的影片傳給王大陸，王大陸事後竟將打人影片及事發過程傳給友人炫耀。受傷的司機雖然有報警，但因不認識行凶男子，案情偵辦陷入膠著。