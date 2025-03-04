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紐時分析：「美國優先」還是「美國獨行」？

王大陸嫌機場接機車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸涉殺人未遂 暴衝過程曝光「不會開特斯拉車門」

記者陳穎／即時報導
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藝人王大陸涉嫌以假病歷逃避兵役，還涉嫌教唆打人。(圖／兩岸電影展提供)
藝人王大陸涉嫌以假病歷逃避兵役，還涉嫌教唆打人。(圖／兩岸電影展提供)

藝人王大陸今天又爆出遭到警方移送檢方偵辦，案由是「殺人未遂」；據悉，王大陸日前搭機返台，事先透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿車輛品質太差、不符合他的要求，因此找人痛毆司機、以及派車員，且下手相當兇殘。

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有網友在Threads爆料，「王大陸當時透過UBER叫車，來接送的是1輛特斯拉，王疑不滿司機繞路，下車後時因『不會開車門』用力捶車窗，因此引發司機不滿，雙方爆發激烈口角，事後王大陸跟富二代友人抱怨，友人就找黑道友人用UBER調駕駛資料，找到駕駛後尋仇，行兇後還拍照傳訊回報「成果」，王大陸還將照片及過程傳給其他友人炫耀。

警方接獲傷者報案後，因傷者並不認識動手的人，案件陷入膠著，直到新北檢察官偵辦王大陸逃兵案時，從查扣的手機內，發現王大陸曾向朋友炫耀撂人打司機一事，甚至還有打手打人之後拍攝傷者的畫面。

王大陸日前驚爆逃兵役，新北地檢署接獲檢舉有人涉嫌逃兵役，檢方發動搜索、約談，據悉藝人王大陸等10人遭逮捕，王大陸還被爆砸百萬偽裝心臟有問題，最後王大陸以15萬元(約4820美元)交保，據悉他將在3月就要去補服兵役1年。

王大陸的姊姊在個人帳號的限時動態發聲，許願：「希望事情趕快過去。」

王大陸 特斯拉 Threads

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