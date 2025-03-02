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相隔2年再訪台 姜丹尼爾一開口「用中文道歉了」

記者李姿瑩／台北即時報導
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姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供
姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供

韓流小天王姜丹尼爾1日在台北Legacy TERA舉辦專場演唱會，他相隔2年訪台，特地學了中文「對不起」向粉絲們道歉，「讓你們久等了，這段期間我發行了專輯，也有舉辦活動，亞洲巡演最終站終於來到台北」。

姜丹尼爾穿著黑色勁裝，化身黑馬王子與台灣粉絲見面。基本的中文問候與他沒忘記，露出靦腆笑容說：「大家好，我是姜丹尼爾，很高興見到你，請多多關照。」因為周末台北天氣溫暖，姜丹尼爾特別提到「每次搭飛機下飛機都很很幸福」，受不了韓國持續低溫

他目光不停巡視台下粉絲，看到有男歌迷時格外開心，主動誇獎對方是「帥哥」。正巧在彩排時也有男粉絲在場，還特地模仿姜丹尼爾的造型，讓他喜出望外，在正式演出時開心跟粉絲們分享「我剛剛看到我自己」，親自肯定「山寨姜丹尼爾」裝扮相當用心。

而姜丹尼爾日前發行最新個人迷你專輯「ACT」，他除了演唱新歌外，也向粉絲闡述這張作品是自己嘔心瀝血之作，透過曲目設計呈現故事性，讓整張專輯聽起來像是在追劇。

看到台灣粉絲們熱情回應，姜丹尼爾感動說：「我會繼續努力做出更多好歌與作品，回報你們對我的愛，期待下次能多停留幾天，製造更多美好回憶，我一定會把你們滿滿的祝福全部帶走。」

姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供
姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供
姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供
姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供
姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供
姜丹尼爾化身黑馬王子開唱。圖／SHOW Office提供

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