方大同在雲南火化 留下「雅緻得體走完生命」遺言

方大同。(圖／賦音樂提供)

根據中國媒體報導，金曲歌王方大同的告別式1日已於雲南省大理市殯儀館舉行，遺體隨後火化。而方大同的遺言出現在告別式發送的手卡上，寫著「我認為我們的目標之一，應該是以雅緻得體的態度去走完生命之路」等語。

上游新聞報導，外界關注方大同是否將安葬在大理。大理市殯儀館對此表示，具體情況需要詢問家屬。

根據報導及中國網路訊息，方大同告別式發送的手卡上，公布了他留下最後的話，內容是「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰。但我認為我們的目標之一，應該是以雅緻得體的態度去走完生命之路」。

方大同提到，「在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給了我充分的時間去反思過去，認真思考眼前的一切，並幻想未來。『夢想家』這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想」。

他最後說，「祝你在未來的日子裡，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能」。

根據這則報導，方大同2016年成立了自己的音樂廠牌，並表示今後將會更多地將工作重心轉向幕後。此後，他逐漸呈現半退隱狀態，並遷居大理，2018年並推出一首描寫大理的單曲「雲南裡」。

方大同2005年以首張個人專輯「Soulboy」正式踏入歌壇，並於2008年獲得「叱吒樂壇流行榜頒獎典禮」的叱吒樂壇男歌手金獎，也是這一獎項最年輕且最資淺的男歌手金獎得主。

此後，方大同曾6度問鼎金曲獎最佳國語男歌手獎，2017年以「JTW西遊記」打敗周杰倫 、盧廣仲、林宥嘉等人抱回金曲歌王，也是他自立門戶創立音樂廠牌後首個作品；2021年，他再以歌曲「麵麵」再度拿下金曲獎最佳單曲製作人獎。

近年來，方大同鮮少在螢光幕前露面，最近一次是2024年10月受訪，並透露自己從2021年開始生病，雖然沒有刻意要消失，不過一直在休養身體中。

方大同的公司「賦音樂」今年3月1日在社群平台證實，方大同已於2月21日早晨逝世，享年41歲。