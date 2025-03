ASKA飛鳥涼寶刀未老。(圖/寬宏藝術、Welcome Music提供)

資深歌手ASKA飛鳥涼今晚在台北國際會議中心舉辦個人巡演,帶著女兒宮崎薰登台獻唱,ASKA特地為台灣粉絲詮釋「何日君再來」,帶領現場近3千名觀眾重返31年前在台北體育場的回憶。

ASKA難掩興奮之情,開心高喊「大家久等了」,並用中文打招呼:「好久沒見了。」但講到一半突然卡詞 ,趕緊示意「等一下」重新來過。最後他順利說出:「我又回到了台灣,今天讓我們一起玩的開心吧!」

年過60的ASKA去年展開「ASKA CONCERT TOUR 2025 –WHO is ASKA !?–」巡演,六個月內唱超過35場,展現驚人的體力與實力。他的女兒遺傳了父親的歌唱天賦,今天翻唱席琳狄翁的「To Love You More」和去年發行的個人單曲「Cry」。