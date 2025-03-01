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歌手方大同驚傳過世 享年41歲

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歌手方大同驚傳過世 享年41歲

記者梅衍儂／即時報導
方大同。(取材自方大同臉書專頁)
方大同。(取材自方大同臉書專頁)

歌手方大同驚傳離世，他所屬賦音樂發出聲明，表示他「2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富」。

賦音樂今日發出聲明：「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。​​​」

方大同三年前推出單曲後突然消失螢光幕前，直到去年7月14日他41歲時發文宣布將推出新專輯，當時一句「從抱恙的日子走上了康復之路」，亦透露身體健康曾出狀況。去年方大同曾以影片方式和大家分享製作新專輯的感想，也是久違的公開露面，本就偏瘦的他看來更消瘦了，不過當時精神狀況佳。當時方大同表示，之前因為生病處於閉關狀態，還說正在康復的路上，如今卻傳出離世消息。

有港媒報導，方大同2010年曾因操勞過度出現氣胸而數度住院。

方大同是美籍香港創作男歌手、音樂製作人，出生於夏威夷，父親為華裔美國人、母親為香港人，曾在上海和廣州成長，1997年定居香港。2005年發行首張個人專輯「Soulboy」踏入歌壇。

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