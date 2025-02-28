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奧斯卡獎將揭曉 「艾諾拉」與「秘密會議」勢均力敵

中央社好萊塢28日綜合外電報導
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第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在美西時間3月2日下午4時（美東時間3日下午7時）登場。美聯社
第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在美西時間3月2日下午4時（美東時間3日下午7時）登場。美聯社

奧斯卡金像獎得獎名單將於後天揭曉，最佳影片部分「秘密會議」（Conclave）和「艾諾拉」（Anora）勢均力敵，亞卓安布洛迪則獲看好奪生涯第2座奧斯卡最佳男主角獎。

法新社報導，「艾諾拉」與「秘密會議」無論在風格或題材上截然不同。前者是一部關於性工作者的喧囂亢奮獨立製片電影，後者則是好萊塢大片廠出品以梵蒂岡為背景的優雅劇情片。

由西恩貝克（Sean Baker）執導的「艾諾拉」，描繪1名紐約脫衣舞孃嫁給1名俄羅斯富二代花花公子後，發現這場夢幻婚姻不過是一場惡夢。

這部低成本電影不僅在坎城影展摘下最佳影片金棕櫚獎，還橫掃好萊塢導演、製片、編劇和影評人頒發的大獎，成為今年以來得獎最多的電影。

「秘密會議」則是關於1場教宗選舉的隱晦與你死我活競爭過程。巧合的是，現實中的教宗方濟各（Pope Francis）正陷入危急病情。這部電影似乎受到不少晚投票的美國影藝學院會員青睞。

「秘密會議」由美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）旗下名聲響亮的品牌「焦點影業」（Focus Features）發行，由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）等大咖明星主演，並已贏得英國影藝學院（BAFTA）最佳影片等4項大獎及美國演員工會獎（SAG Award）。

究竟其中哪部能奪下奧斯卡最佳影片，競爭激烈實難預測。「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）的獎項專家費恩柏格（Scott Feinberg）告訴法新社：「我不認為任何人說得準。兩邊都感覺緊張而非有信心。」

最佳男主角部分，在「粗獷派建築師」（The Brutalist）當中飾演1位才華洋溢建築師暨納粹大屠殺倖存者的亞卓安布洛迪（Adrien Brody），數個月來看好度領先。

他在2002年已以「戰地琴人」（The Pianist）登上過奧斯卡影帝寶座，若再拿一座最佳男主角獎，將加入馬龍白蘭度（Marlon Brando）和傑克尼克遜（Jack Nicholson）等傳奇男星行列。

不過，在「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）中飾演美國搖滾巨星巴布狄倫（Bob Dylan）年輕時期的提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet），則可能攪局。他已在美國演員工會獎擊敗亞卓安布洛迪。

至於最佳女主角獎，年僅25歲的麥琪麥迪遜（Mikey Madison）則可能挾「艾諾拉」的強大聲勢奪下后冠。但她得先克服勁敵、以「懼裂」（The Substance）入圍的好萊塢資深女星黛咪摩兒（Demi Moore）。

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在美西時間3月2日下午4時（美東時間3日下午7時）登場，由美國脫口秀節目主持人康納歐布萊恩（Conan O'Brien）首度擔綱主持任務。

奧斯卡 好萊塢 教宗

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