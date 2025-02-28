Lisa、鋼鐵人、壞女巫齊上陣 奧斯卡還有這些看點

「魔法壞女巫」兩位女主演辛西婭艾利沃和亞莉安娜將帶來開場表演。美聯社

這周日（3月2日）是萬眾矚目的奧斯卡 頒獎典禮，除了看各大獎項結果，今年的表演者和頒獎人也大有看點。

女團BLACKPINK泰籍成員Lisa將成為第一個登上奧斯卡的K-pop藝人，攜手最近在新專輯歌曲「Born Again」中合作的蜜桃貓朵佳（Doja Cat）和英國樂壇新星蕾伊（Raye）帶來精采演出，讓粉絲備感期待。

據告示牌（Billboard）報導，典禮執行製作人兼節目統籌卡浦爾（Raj Kapoor）表示今年音樂表演「非常特別」，開場表演將由「魔法壞女巫（Wicked）」的兩位女主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）和亞莉安娜（Ariana Grande）演唱電影中的歌曲，饒舌女歌手皇后拉蒂法（Queen Latifah）也會帶來演出，紀念去年離世的傳奇音樂影視製作人昆西瓊斯（Quincy Jones）。

奧斯卡舞台總監表示，他們的目標是重現去年萊恩葛斯林「I'm Just Ken」歌舞表演所帶來的轟動。

頒獎嘉賓方面，今年一如既往請回去年四大演技獎項的得獎人，包含以「奧本海默 （Oppenhiemer）」雙雙獲獎的席尼墨菲（Cillian Murphy）和「鋼鐵人」小勞勃道尼，以及去年的影后艾瑪史東（Emma Stone）和最佳女配角達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）。

另外，今年也會是小天后席琳娜（Selena Gomez）第一次登上奧斯卡，她與共同主演「璀璨女人夢（Emilia Pérez）」的最佳女配角有力競爭者柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）將共同出席。

泰勒絲 前男友、李安「比利·林恩的中場戰事」男主角喬艾文（Joe Alwyn）也會現身頒獎，另一個備受矚目的頒獎嘉賓是強尼戴普（Johnny Depp）的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily Rose Depp），她不僅是知名星二代，也是今年競爭影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Hal Chalamet）的前女友。

2025 年奧斯卡頒獎典禮將於美國廣播公司（ABC）頻道直播，由康納歐布萊恩（Conan O'Brien）主持，並於3月2日（星期日）美東時間晚上7點／美西時間下午4點在Hulu上串流直播。