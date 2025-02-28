五月天為癌末粉絲圓夢 影片暖心喊話「一路相陪」

大愛劇「生日快樂」心蓮病房中的護理師團隊幫從沒過過生日的患者圓夢。圖／大愛提供

37歲的懿興3年前被診斷腦部罹患星狀細胞瘤，今年1月18日，懿興父母推著坐輪椅的他參加偶像五月天 在花蓮的「Just Love It！一路向東」演唱會，懿興的體力不斷衰退，心蓮病房團隊依懿興和父母的意願，為他舉辦生前告別式，統整規劃設計成他最喜歡的音樂會形式。而五月天也錄製影片獻上祝福。

心蓮團隊相約到床邊陪懿興、他的爸媽、志工與親友一起觀看影片，懿興用僅能活動的右手，比出「加油」、「OK」等手勢謝謝大家，他媽媽更是感動流淚。

大愛劇「生日快樂」播出後收視節節飆升，劇情講述花蓮慈濟醫院的安寧病房裡，醫護群與病患之間的真實故事，幫病患圓夢也是醫護群的服務之一，所以又有「心蓮旅行社」的美名，沒想到戲劇播出第2天，真實生活中就展開一場圓夢行動，而且邀請的圓夢大使是天團五月天。

五月天人在澳洲 的25週年巡迴演唱會一結束，立刻錄製祝福影片給懿興。五月天感謝懿興一直以來的支持，知道他勇敢的接受治療，在做標靶治療時還加入手語演繹「把愛跟善良傳遞給更多人，這樣的精神讓五月天敬佩」，五月天相信每個人的心中都有一雙「隱形的翅膀」，無論人生遇到什麼挫折，都要記得五月天的音樂會一直陪伴。

「生日快樂」劇中由郭文頤（大文）飾演的「青純」護理師，原型角色在數十年的歷練後，如今也成為護理長，特別把過程記錄下來，在臉書 跟大家分享「心蓮旅行社」團隊能完成圓夢之旅，又再次增添持續下去的動力，也是醫護團隊做安寧的價值所在。