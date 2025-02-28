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五月天為癌末粉絲圓夢 影片暖心喊話「一路相陪」

記者趙大智／台北即時報導
大愛劇「生日快樂」心蓮病房中的護理師團隊幫從沒過過生日的患者圓夢。圖／大愛提供
大愛劇「生日快樂」心蓮病房中的護理師團隊幫從沒過過生日的患者圓夢。圖／大愛提供

37歲的懿興3年前被診斷腦部罹患星狀細胞瘤，今年1月18日，懿興父母推著坐輪椅的他參加偶像五月天在花蓮的「Just Love It！一路向東」演唱會，懿興的體力不斷衰退，心蓮病房團隊依懿興和父母的意願，為他舉辦生前告別式，統整規劃設計成他最喜歡的音樂會形式。而五月天也錄製影片獻上祝福。

心蓮團隊相約到床邊陪懿興、他的爸媽、志工與親友一起觀看影片，懿興用僅能活動的右手，比出「加油」、「OK」等手勢謝謝大家，他媽媽更是感動流淚。

大愛劇「生日快樂」播出後收視節節飆升，劇情講述花蓮慈濟醫院的安寧病房裡，醫護群與病患之間的真實故事，幫病患圓夢也是醫護群的服務之一，所以又有「心蓮旅行社」的美名，沒想到戲劇播出第2天，真實生活中就展開一場圓夢行動，而且邀請的圓夢大使是天團五月天。

五月天人在澳洲的25週年巡迴演唱會一結束，立刻錄製祝福影片給懿興。五月天感謝懿興一直以來的支持，知道他勇敢的接受治療，在做標靶治療時還加入手語演繹「把愛跟善良傳遞給更多人，這樣的精神讓五月天敬佩」，五月天相信每個人的心中都有一雙「隱形的翅膀」，無論人生遇到什麼挫折，都要記得五月天的音樂會一直陪伴。

「生日快樂」劇中由郭文頤（大文）飾演的「青純」護理師，原型角色在數十年的歷練後，如今也成為護理長，特別把過程記錄下來，在臉書跟大家分享「心蓮旅行社」團隊能完成圓夢之旅，又再次增添持續下去的動力，也是醫護團隊做安寧的價值所在。

大愛劇「生日快樂」就是把在心蓮病房中的患者，在人生最後一哩路上所想要的「道謝、道愛、道別」個中的喜怒哀樂、酸甜苦辣，真實呈現在戲劇中。

心蓮病房中的患者懿興跟父母及護理師團隊一起觀看五月天的祝福影片。圖／大愛提供
心蓮病房中的患者懿興跟父母及護理師團隊一起觀看五月天的祝福影片。圖／大愛提供

五月天 澳洲 臉書

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