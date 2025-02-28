欲讓4歲兒當周董乾兒子 Darren：我都想認他當乾爹

Darren（右）看著兒子Travis的眼光都是愛。記者王聰賢／攝影

Darren（邱凱偉）和老婆曾威菱結婚11年，育有4歲兒子Travis，昨晚是「乾爹」陳志強指名唯一花童。由於現場星光雲集，Darren夫妻各自忙著敘舊，聊得太開心，Travis一度搞丟，長達1小時不見蹤影！

留著一頭長捲髮的Travis迷死人不償命，在大批攝影機前比蜘蛛入Pose，大方唱跳「Baby shark」，相識的Vicky姐姐送他糖果，他拿到後大聲說「太喜歡了」，馬上舉起糖果跳起舞來。

兒子這麼棒，老爸一臉驕傲，雖形容兒子「人來瘋」，但被問打幾分，不客氣給了100分滿分。

Travis不只陳志強一個乾爸，Darren笑說：「要尋找有潛力的乾爸，學費才有著落。」由於他是「杰威爾」旗下藝人，周杰倫 也是乾爸嗎？Darren答得有玄機：「還沒，還沒。」隨即搞笑說：「那個一定要認，我都想認他做乾爹了！」大家笑翻。

Travis的長髮原本是Darren夫妻喜歡，當他長大後，變成自己不想剪。昨晚長髮被設計師巧手紮起超有型，平時3天洗一次頭，Darren說：「洗頭都我洗，太太給我機會讓我們相處 。」

這回當陳志強、曾智希婚禮唯一花童，Darren事前告訴兒子「當花童是小天使的意思，可以帶給新人幸福 」，果然造成轟動。至於未來會不會答應兒子出道 ，Darren答案是：「不排斥，但會跟他說基本學業要念好再去發展。」