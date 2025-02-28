我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府地區顧問公司營收98%來自聯邦 DOGE鎖定調查

紐約市議長歐德思遞件 展開市長選戰

欲讓4歲兒當周董乾兒子 Darren：我都想認他當乾爹

記者趙大智／即時報導
Darren（右）看著兒子Travis的眼光都是愛。記者王聰賢／攝影
Darren（右）看著兒子Travis的眼光都是愛。記者王聰賢／攝影

Darren（邱凱偉）和老婆曾威菱結婚11年，育有4歲兒子Travis，昨晚是「乾爹」陳志強指名唯一花童。由於現場星光雲集，Darren夫妻各自忙著敘舊，聊得太開心，Travis一度搞丟，長達1小時不見蹤影！

留著一頭長捲髮的Travis迷死人不償命，在大批攝影機前比蜘蛛入Pose，大方唱跳「Baby shark」，相識的Vicky姐姐送他糖果，他拿到後大聲說「太喜歡了」，馬上舉起糖果跳起舞來。

兒子這麼棒，老爸一臉驕傲，雖形容兒子「人來瘋」，但被問打幾分，不客氣給了100分滿分。

Travis不只陳志強一個乾爸，Darren笑說：「要尋找有潛力的乾爸，學費才有著落。」由於他是「杰威爾」旗下藝人，周杰倫也是乾爸嗎？Darren答得有玄機：「還沒，還沒。」隨即搞笑說：「那個一定要認，我都想認他做乾爹了！」大家笑翻。

Travis的長髮原本是Darren夫妻喜歡，當他長大後，變成自己不想剪。昨晚長髮被設計師巧手紮起超有型，平時3天洗一次頭，Darren說：「洗頭都我洗，太太給我機會讓我們相處 。」

這回當陳志強、曾智希婚禮唯一花童，Darren事前告訴兒子「當花童是小天使的意思，可以帶給新人幸福 」，果然造成轟動。至於未來會不會答應兒子出道 ，Darren答案是：「不排斥，但會跟他說基本學業要念好再去發展。」

婚禮尾聲時，Travis在爸媽忙著交際時跑不見，最後父子終於「重逢」，Darren抱著兒子興奮轉圈，Travis交代他跟小姐姐們一起玩去了，Darren再問：「有沒有想我？」Travis邊秒答「有」邊鑽進把拔懷中，在場人瞬間原地融化。

Travis大方唱跳全無怯場。記者王聰賢／攝影
Travis大方唱跳全無怯場。記者王聰賢／攝影
Darren骨子裡其實是搞笑咖。記者王聰賢／攝影
Darren骨子裡其實是搞笑咖。記者王聰賢／攝影

周杰倫

上一則

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

延伸閱讀

陳志強賣台積股票 為曾智希辦盛大婚禮 半個演藝圈都來了

陳志強賣台積股票 為曾智希辦盛大婚禮 半個演藝圈都來了
風光合體…被周杰倫氣到 五月天阿信心碎了

風光合體…被周杰倫氣到 五月天阿信心碎了
觀影說劇／韓版「不能說的秘密」甜蜜復刻周董經典鬥琴

觀影說劇／韓版「不能說的秘密」甜蜜復刻周董經典鬥琴
韓版「不能說的秘密」超甜 復刻周董琴聲：純粹美好

韓版「不能說的秘密」超甜 復刻周董琴聲：純粹美好

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬