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傳奇影星金哈克曼陳屍家中 家屬懷疑是一氧化碳中毒

中央社聖塔菲27日綜合外電報導
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好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子被發現在新墨西哥州聖塔菲郡的自家中身亡。圖為27日聖塔菲郡警察在他們家屋外。美聯社
好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子被發現在新墨西哥州聖塔菲郡的自家中身亡。圖為27日聖塔菲郡警察在他們家屋外。美聯社

好萊塢傳奇影星金哈克曼與妻子被發現在新墨西哥州聖塔菲郡的自家中身亡。娛樂消息網站TMZ獨家獲悉，家屬認為死因可能是一氧化碳中毒。

聖塔菲郡（Santa Fe County）警方昨天下午發現金哈克曼（Gene Hackman）、他的63歲妻子貝琪（Betsy Arakawa）以及寵物狗陳屍家中。

金哈克曼的女兒伊麗莎白（Elizabeth Jean Hackman）告訴TMZ，家屬認為死因可能是有毒氣體，但不能確定。她還說，執法人員未發現任何犯罪跡象。

根據TMZ，這棟房子建於2000年，無法確定是否有瓦斯外洩問題。

在鄰居表達疑慮後，員警昨天前往金哈克曼的住處確認他們的安危，結果發現屍體。聖塔菲郡警長孟多薩（Adan Mendoza）告訴TMZ，員警檢查時，瓦斯公司和消防單位人員也做出回應，以確保搜查過程沒有會危及員警安全的有毒氣體。

伊麗莎白並提到，金哈克曼2004年退休後一直和妻子住在新墨西哥州的家，將心思放在繪畫上。

伊麗莎白未談論父親的健康狀況，但金哈克曼剛滿95歲，去年3月28日罕見在公共場合被人看見時，他一手拄著拐杖，一手抓著妻子的手撐著身體。

金哈克曼於1956年與費伊（Faye Maltese）結婚，兩人育有3名孩子，之後在1986年離婚。5年之後，他與第2任妻子貝琪結婚。

新墨西哥州 寵物 退休

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