我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

真的合體了 S.H.E新團員加入 照片曝光驚喜公開團名

記者梅衍儂／即時報導
青峰和S.H.E感情相當好。圖／摘自IG
青峰和S.H.E感情相當好。圖／摘自IG

S.H.E上周日在蘇打綠小巨蛋演唱會的包廂合體，青峰還演唱為她們出道17年量身打造的歌曲「十七」，不但S.H.E感動到頻頻拭淚，許多歌迷也跟著掉淚。青峰今（27）日曬出與S.H.E在後台的合照，打趣稱：「大家好～我們是～大四喜！」

青峰在社群分享：「這幾年因為自己的聲音狀態時好時壞，已經不像以往演出時四處熱情邀請朋友來看，但近來總被無常環繞，又覺得誰知道下一次在哪裡，糾結到最後一刻才問她們。」

在得知S.H.E都能來時，青峰心想：「『大四喜』這麼久沒有團圓了，我大膽提出拍團圓照的要求，謝（謝）攝影師整個當作大四喜彷彿要出道，用拍宣傳照的規格在打光，知道她們在，不知道為什麼也唱得很心安。」

當晚在點歌橋段，青峰也看到S.H.E拚命揮手，他說：「我心想認真的嗎？確認好幾次發現她們好像真的有歌想點，沒想到竟然是『十七』，事發突然，聽說本來在媒體室觀看現場螢幕的記者，也瞬間衝進會場，我想大家都很想念她們。」

青峰感性表示，這是屬於S.H.E的「十七」，「這一刻卻也好適合台上我們的二十，感謝她們，讓我也可以獻給台上的團員，知道她們、還有好多朋友都是在忙碌的行程表中，帶著前一晚少少的睡眠來的，我深深珍惜這些友誼，也深深珍惜每一個前來的觀眾，你們寶貴的時間與心意，IG音樂無法選播『十七』，大家就再去多聽幾遍吧！」

青峰曬出和S.H.E的合照。圖／摘自IG
青峰曬出和S.H.E的合照。圖／摘自IG

上一則

香港資深電影人黃百鳴 被控內線交易獲交保

延伸閱讀

秘婚被媽念…邵雨薇：真的沒有…順其自然就好

秘婚被媽念…邵雨薇：真的沒有…順其自然就好
「聲音不太對了」蘇打綠主唱青峰暫停大巡演

「聲音不太對了」蘇打綠主唱青峰暫停大巡演
蘇打綠爆「最後一次巡迴」 青峰親揭「不是退休」

蘇打綠爆「最後一次巡迴」 青峰親揭「不是退休」
風光合體…被周杰倫氣到 五月天阿信心碎了

風光合體…被周杰倫氣到 五月天阿信心碎了

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28

超人氣

更多 >
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利

農曆正月後4生肖好運來襲 屬狗可望升遷、他投資創業順利
華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？