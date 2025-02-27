真的合體了 S.H.E新團員加入 照片曝光驚喜公開團名

青峰和S.H.E感情相當好。圖／摘自IG

S.H.E上周日在蘇打綠小巨蛋演唱會的包廂合體，青峰還演唱為她們出道17年量身打造的歌曲「十七」，不但S.H.E感動到頻頻拭淚，許多歌迷也跟著掉淚。青峰今（27）日曬出與S.H.E在後台的合照，打趣稱：「大家好～我們是～大四喜！」

青峰在社群分享：「這幾年因為自己的聲音狀態時好時壞，已經不像以往演出時四處熱情邀請朋友來看，但近來總被無常環繞，又覺得誰知道下一次在哪裡，糾結到最後一刻才問她們。」

在得知S.H.E都能來時，青峰心想：「『大四喜』這麼久沒有團圓了，我大膽提出拍團圓照的要求，謝（謝）攝影師整個當作大四喜彷彿要出道，用拍宣傳照的規格在打光，知道她們在，不知道為什麼也唱得很心安。」

當晚在點歌橋段，青峰也看到S.H.E拚命揮手，他說：「我心想認真的嗎？確認好幾次發現她們好像真的有歌想點，沒想到竟然是『十七』，事發突然，聽說本來在媒體室觀看現場螢幕的記者，也瞬間衝進會場，我想大家都很想念她們。」