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「臨演人生」的心酸 鏡頭後追夢：酸甜苦辣的生命旋律

記者陳穎／即時報導
石聖龍（龍哥）因對表演充滿熱愛決定中年轉職。圖／牽猴子提供
石聖龍（龍哥）因對表演充滿熱愛決定中年轉職。圖／牽猴子提供

獲選台北國際勞工影展最佳長片的「臨演人生」，昨晚導演伍心瑜與被攝者張可韓攜手出席台北首映會，與觀眾分享拍攝歷程與幕後故事。張可韓在片中展現出對表演的執著與熱愛，也在映後帶來充滿個人風格的幽默回應，讓觀眾既感動又會心一笑：「我希望『臨演人生』這部電影能觸動每個人的內心。有時候，當演員無法拿到理想的角色，難免會感到失望，但對我而言，這些都無所謂。人生就像電影一樣跌跌撞撞，但是要記得爬起來，不要害怕失敗，要勇敢去嘗試、去經歷、去感受。」

張可韓為導演鏡頭下最早的記錄對象，伍心瑜導演感嘆道：「他成長了，變得更自信篤定，這一路走來很艱辛，但他依然沒有放棄他的熱情。而作為一路拿著攝影機陪伴他前行的紀錄片導演，我懂！」導演伍心瑜表示可韓雖然話不多，卻是她遇過最執著於表演的人。回憶初次與可韓對談時，問他是否有特殊技能，他只是淡淡地比了一套武術動作，彷彿那就是他全部的答案。被問及為何選擇片中三位被攝者，伍心瑜分享，無論是身為女性的孟婕、中年轉職的龍哥，還是執著逐夢的可韓，他們背負的不僅是對表演的熱愛，還有來自不同性別、年齡與家庭的現實壓力，希望能透過三人極大不同的性格與背景，呈現臨演們在現實生活中最真實的一面。

「臨演人生」述說臨時演員們在鏡頭背後默默奮鬥和勇於追夢的過程，看見他們熱情之餘，與現實生活拼搏的甘苦。導演伍心瑜表示：「身為紀錄片導演，我真心感謝他們願意把自己的故事交給我，那麼信任地讓我陪著他們走過這段追夢的旅程。」她形容，這部片就像是一首酸甜苦辣交織的生命旋律，不僅記錄了臨時演員的心聲，也揉進了她自身的成長。「我希望上映後，每位觀眾都能在其中，找到和自己共鳴的頻率。」這是關於臨演們的真實人生，也會是曾經或現下，在現實與夢想中掙扎的，每一個人的故事。

紀錄片「臨演人生」由伍心瑜導演費時7年完成，本片記錄當代三位不同背景的臨時演員，對照出台灣與中國兩地之間近年來影視產業的消長。導演以平行的視角，紀錄著鏡頭背後默默奮鬥的臨時演員們，讓這群在影視產業裡的無名英雄站上聚光燈，捕捉他們在不被看見的一面，也希望觀眾能將目光放置於鏡頭之外，關於臨演們的真實人生。

張可韓在「臨演人生」中展現出對表演的執著與熱愛。圖／牽猴子提供
張可韓在「臨演人生」中展現出對表演的執著與熱愛。圖／牽猴子提供
導演伍心瑜希望能透過三人極大不同的性格與背景，呈現臨演們在現實生活中最真實的一面...
導演伍心瑜希望能透過三人極大不同的性格與背景，呈現臨演們在現實生活中最真實的一面。圖／牽猴子提供

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