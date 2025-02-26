全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

中國甜寵劇「難哄」開播後引爆討論度，而劇中飾演桑稚的劉楚恬更是憑藉細膩的演技和貼臉的角色塑造，成為全網熱議的焦點。

「難哄」改編自中國晉江文學城同名小說，原著作者竹已著有姊妹作「偷偷藏不住」，這2部作品分別描述桑家兄妹桑延與桑稚的暗戀故事，皆被推崇為「暗戀小說天花板」。

在「偷偷藏不住」電視劇中，桑稚由趙露思 飾演，而在「難哄」中桑稚則由劉楚恬出任。乍聽之下可能對劉楚恬這個名字有點陌生，但她其實是演戲經驗非常豐富的童星。

劉楚恬的演藝生涯始於5歲時出演「羋月傳」中的童年羋月，軟萌可愛的形象讓她迅速走紅。隨後，她在「知否知否應是綠肥紅瘦」中飾演的小明蘭更是深入人心，她的演技被觀眾評為靈動自然，加上一雙大眼明亮楚楚動人，曾被封為「史上年紀最小女神」。劉楚恬也被無數網友禁止整容，希望天然美人保持原生臉蛋，現在的劉楚恬甜美的模樣沒有長歪，並保有青春少女的天真與活潑，更重要的是與生俱來的鏡頭感以及故事感，未來無可限量，也難怪中國網友會說：「演藝圈都在等她長大。」

桑稚這個角色在原著中是個天真爛漫、內心細膩的高中少女，15歲的劉楚恬的外形和氣質與角色高度契合。她綁著丸子頭、穿著校服的形象，完美還原了書中的「少女感」，讓觀眾直呼「這就是桑稚本稚」。