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被爆秘婚吳慷仁 邵雨薇被媽媽念：結婚怎麼不說

記者趙大智／即時報導
邵雨薇談秘婚傳言。記者王聰賢／攝影
邵雨薇談秘婚傳言。記者王聰賢／攝影

邵雨薇和吳慷仁交往4年多，去年11月傳已登記但她強調未婚。吳慷仁去年加入中國經紀公司，惹罵名後變得低調，小倆口去日本旅遊，不若以往曬愛放閃，幾天下來吳慷仁只露出一點點頭還戴大墨鏡。邵雨薇今晚（26日）出席電影「啵me之我的青春住了鬼」殺青宴，她澄清：「真的沒有！連我媽都打電話來念，啊，妳結婚囉都沒有講！」

今年農曆年，邵雨薇跟吳慷仁都回高雄老家共度，另也在楊謹華家門口合體拿春聯合照，家鄉親戚有無趁機逼婚？她搖頭：「完全沒被逼婚，我媽是很開明的家長，以前還交代沒過30歲前不准結婚。」老是被問婚期，她強調：「我不會偷偷結婚，不需要。」也說跟吳慷仁沒特別聊過結婚的事，「真的會到哪就到哪裡， 順其自然」。

小倆口才剛從箱根、仙台旅遊10天，但相較以往大放閃，這次吳慷仁幾乎沒怎麼露臉，邵雨薇笑說：「一直看不是很無聊嗎？ 我們的生活本就蠻低調，說真的，平時沒妝沒髮的。」意指不拍也罷。由於吳幾乎都在外拍戲，小倆口聚少離多，問她是否見面會更想念對方，她雖點頭承認仍扛不住壓力，忍不住呼救：「誰來救救我！」

邵雨薇片中首度挑戰演出女鬼，是貫穿全劇的重要角色，她透露這次演出最大的突破，就是得學會武打動作，甚至要「自己對打」：「從來沒想過自己會拍打戲，還要跟自己過招，這是對體能和表演節奏的雙重挑戰。」此外，劇中還融合歌仔戲元素，讓她每天都得利用空檔練唱練身段，「每一天都是全新的挑戰，難忘程度100%！」

除了邵雨薇，同片還有初孟軒、李雪、賴雅妍、鄭人碩、亮哲、安俊朋、顏廷儒、陳昱廷等，初孟軒讚美邵雨薇可愛，還說「我被動她主動，讓我有反應」。邵雨薇笑說：「本來以為他很安靜，但後來發現他超愛搞笑，而且對團隊每個人都很照顧，完全就是一個溫暖的人。」而賴雅妍此次跨齡演出初孟軒母親，她開玩笑說一開始很震驚：「怎麼會演他媽媽？」

初孟軒和安俊朋、「影后」中備受矚目的李雪，以及因影集「不如海邊吹吹風」深受觀眾喜愛的顏廷儒，以及「台版今田美櫻」陳昱廷共組青春五人幫，共同勇闖充滿都市傳說的舊劇院，5人暢談拍攝期間的荒唐趣事讓全場笑聲不斷。

「啵me之我的青春住了鬼」的創作由來其實是因波蜜果菜汁的發明人陳澄三先生，不僅發明了波蜜果菜汁，也是台灣第一位台語電影片導演，當時更帶動一陣歌仔戲電影風潮。為了向這位傳奇人物致敬，邁向50週年的波蜜籌備了首部投資電影，並選擇以陳澄三先生1955年推出的電影處女作「薛平貴與王寶釧」為靈感，講述一個與劇場、鬼魂交織的故事，透過劇場舞台上的愛恨糾葛與靈異傳說，重現台灣電影發展的精神，也紀念陳澄三對電影的貢獻，這不僅是品牌的里程碑，更是對台灣影視歷史的一次回顧。「啵me之我的青春住了鬼」預計於2025下半年上檔。

李唯楓（左起）、亮哲、賴雅妍、安俊朋、陳昱廷、邵雨薇、初孟軒、李雪、顏廷儒。記者...
李唯楓（左起）、亮哲、賴雅妍、安俊朋、陳昱廷、邵雨薇、初孟軒、李雪、顏廷儒。記者王聰賢／攝影

吳慷仁 投資 日本

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