「新兵」男星爆秘婚1年 牽手「貴人」內情曝光

阿甘（楊承翰）曝光已婚身分，與圈外女友登記結婚1年多。圖／民視提供

藝人阿甘（楊承翰）過去以藝名「阿竿」闖蕩演藝圈，演過「新兵日記」、「廉政英雄」等劇，近期演出民視8點檔「好運來」扮刑警，累積4部警察角色，讓他成了「警察專業戶」，戲裡他苦無女友寂寞空虛，戲外他接受專訪坦言其實去年(2024年)元旦已與圈外女友登記結婚，雙方還是「奉子成婚」。

台藝大戲劇系科班出身的阿甘，參與過戲劇、節目、舞台劇 、廣告演出，表演經驗豐富，但一路走來星途坎坷，更曾直接消失螢光幕整整5年。交往7年的女友在他最慘的時期出現，始終不離不棄，成為他生活、經濟強力後盾，介紹他分別到親戚家的餐廳、工程結構補強公司上班，當洗碗工、司機、學防水抓漏技能，連幾百元的停車費都偷偷幫他繳，就不捨他多花錢，阿甘感激道：「老婆真是我一輩子的貴人。」

說起升格人夫，阿甘坦言因演藝事業無起色，經濟不穩定，他一向抱定不婚，父母還因催婚立場不同鬧到分居，當初到廟裡算命指女友就是未來妻子，阿甘都說「怎麼可能」，沒想到他還是結了婚，他說，當時養了多年的愛犬命危，老婆茹素半年，他許願愛犬「要看到爸爸媽媽結婚喔」，2人選在去年元旦登記，愛犬奇蹟般度過難關，造就這段「奉子成婚」緣分。

阿甘秀出車鑰匙圈，上面寫著「你可以懷疑，但不要放棄」，是老婆送給他鼓勵的話，他感激老婆默默為自己做了許多事，包括送劇組年節賀卡、探班送甜品，十足賢內助。未來會如何，他不知道，只想守住這緣分，好好拍戲，和老婆攜手走下去。