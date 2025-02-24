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陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

記者李姿瑩／即時報導
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陳曉與毛曉彤從合作的「雲襄傳」開播時，曾傳出曖昧緋聞。圖／中視提供
陳曉與毛曉彤從合作的「雲襄傳」開播時，曾傳出曖昧緋聞。圖／中視提供

41歲「國民初戀」陳妍希和小5歲的中國男星陳曉本月18日兩人共同發文宣布離婚，沒多久就有消息指出兩人之所以離婚，是因為陳曉出女星毛曉彤。對此，命理師沈嶸特別分析陳妍希與陳曉的緣分，結果顯示兩人在2016結婚時就是「危機緣」，兩人沒有前世關係，是此生才相遇。

「危機緣」初始容易愛得天雷勾動地火，陳曉就曾在節目中透露自己原本很抗拒結婚，但遇到陳妍希之後「就好像被雷劈到了一樣。」符合危機緣的特徵。「危機緣」也象徵兩人從價值觀上就不合，因不了解而相愛，因了解而分開，陳妍希就曾在節目中表示「陳曉婚前、婚後差異甚大」，婚前陳曉非常浪漫貼心，婚後不僅沒有準備生日禮物，連提議一起看電影也不願答覆，從這點就可以看出兩人深入相處後處處不合。另外，「危機緣」雙方的其中一方容易出現第三者。沈嶸認為，兩人從一開始就不應該結婚。

沈嶸進一步補充，雖然2017年兩人有短暫「修成正緣」，但2018年兩人的緣分急轉直下變成「糾纏緣」，表示二人之間有複雜的問題糾葛不清，導致雙方很難分開，彼此會產生討厭對方的負面情緒。此後緣分逐漸淡化，2019年轉為「無緣」，2020年兩人關係時好時壞，幾乎是「當機狀態」，2021年已經變成「完全無緣」。

究竟是誰主導離婚？沈嶸感應兩人的腦波後表示，陳曉對離婚只覺得「如釋重負」，覺得總算擺脫了，甚至有點高興；而陳妍希則有難以言喻的無奈感，認為婚姻失敗是她一生中的重大挫敗，離婚是不得不的無奈。可見陳妍希確實是不想離婚的，而陳曉則是鐵了心都要離婚，甚至已經「想要進入下一段關係」了。

關於他們離婚原因傳言不斷，最近又傳出陳曉與毛曉彤從合作的《雲襄傳》開播時，就有曖昧緋聞。兩人不僅是科班同學，在戲中的親密戲不少，出席活動時舉止也相當曖昧。就連「大陸第一狗仔」卓偉都表示：「你要問我離婚的原因？90%以上的婚姻破裂，主要原因就三個字『變心了』。」暗示意味十足。

然而，沈嶸直言：「相比起毛曉彤對陳曉，陳曉更愛毛曉彤，對她好感度非常高。」不過兩人並非前世就結下的「先天正緣」，連此生相合的「後天正緣」都不是，若兩人非要逆天相愛在一起，必然少不了轟轟烈烈的情感糾葛，實在「真炸裂」。

而陳曉12年前（2013年）因「陸貞傳奇」傳出與劇中女主角趙麗穎祕密交往，然而陳曉堅決不認愛，甚至說這段緋聞只是炒作。沈嶸感應兩人緣分後也給出了結論，趙麗穎與陳曉兩人才是具有前世關係的「先天正緣」，兩人曾做過一世夫妻，前世趙麗穎就深愛身為丈夫的陳曉，事事順服丈夫，以丈夫為天，非常信任、在乎陳曉。趙麗穎的靈魂非常愛陳曉，很想再續前緣，所以此生只要看到陳曉，就對陳曉一往情深。

雖然兩人自始至終都沒有正式承認戀情，但沈嶸調閱靈界資料庫「阿卡西記錄」時，確實有查到趙麗穎對陳曉存在「失望」、「傷心」、「不理解」、「不諒解」、「被背棄」的能量。有網友猜測陳曉始終對「當年最愛」趙麗穎念念不忘，如今陳曉與趙麗穎皆離異，不排除兩人會復合。但是沈嶸反覆感應確認，陳曉目前並沒有想再追回趙麗穎的心思，但若陳曉真的願意追回趙麗穎，趙麗穎點頭的可能性極大。

陳曉 趙麗穎 陳妍希

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