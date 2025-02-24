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慎入…男男戀親密床戲沒清場 工作人員近身觀戰面紅耳赤

記者陳慧貞／即時報導
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朱宇謀(右)、文威登演出BL劇「印象 青春」親密戲沒清場。圖／達騰娛樂提供
朱宇謀(右)、文威登演出BL劇「印象 青春」親密戲沒清場。圖／達騰娛樂提供

BL劇「印象 青春」播出後深受觀眾喜愛，繼主CP徐謀俊和簡楨庭的師生床戲後，本周副CP朱宇謀和文威登的激情床戲也將登場。兩人在劇中客廳上演大尺度床戲，火車便當、狂熱親吻等畫面讓人臉紅心跳，因當時拍攝時並未清場，現場工作人員眼見這激情的一幕也紛紛面紅耳赤，直呼：「實在太害羞了！」

朱宇謀、文威登首次出演男男床戲，為了貼身互動，兩人並無做太多保護措施，全程真槍實彈上演，儘管是初體驗，雙方默契極佳，在幾乎無NG的狀況下完成鏡頭，從床上戰到窗邊，肢體交流讓人看了心癢癢，眼神中也流露為愛不惜一切的霸氣與愛意。

拍攝過程2人都相當入戲，相互撫摸身體時，一度還演到忘我，動作激烈差點撞到一旁的攝影師，卻仍未影響拍戲情緒，朱宇謀說：「這個處女秀真的不能漏氣，事前做了很多功課，也跟對手試過很多種拍攝角度，在最舒服的狀態下呈現我們想呈現的感覺。」

特別的是，其實這場激情戲原本不在導演預設內，是朱宇謀、文威登一同去爭取來的，果真也表現出超乎程度的表現，讓導演與工作人員們開新眼界，對2人表現刮目相看。朱宇謀、文威登在「印象 青春」中分飾咖啡廳老闆與民宿老闆，朱宇謀在劇中喪妻，到了新地方開店療傷，意外找到文威登這個真愛就被掰彎，故事高潮迭起。「印象 青春」於KKTV、中華電信、MyVideo、海外愛奇藝等平台播出。

朱宇謀(左)、文威登在BL劇「印象 青春」有大尺度親密戲。圖／達騰娛樂提供
朱宇謀(左)、文威登在BL劇「印象 青春」有大尺度親密戲。圖／達騰娛樂提供

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