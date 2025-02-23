劉品言工作中樓梯慘摔 突曬輪椅照傷勢曝光

劉品言拍過不少夯劇。圖／摘自IG

台灣女星劉品言經常透過社群平台分享生活點滴，日前才開心曬出短髮新造型，她23日突公開坐輪椅影片，透露在工作中發生意外，不小心從樓梯上跌倒，甚至嚴重到需要坐輪椅，傷勢曝光候讓她自己也嚇得直喊「左腳踝長得不是我認識的樣子」。

她透露工作時不小心從樓梯上跌倒，而選擇沒在意外發生的第一時間說出，純粹不想讓大家擔心，也坦言覺得沒什麼好抱怨的。

不過此次受傷，卻讓她有不同的體悟，「在受傷時，坐輪椅上這樣不同的視角，感覺到無助跟挫折，我想任何人，都不希望自己沒有用，哪怕心理再強壯，都會在身理虛弱時感到過分挫敗。」

因為腳受傷，劉品言透過不同視角看到許多事，「我們每個人都有可能受傷，每個人都有可能會需要。譬如我們都可以成為幫助的人，哪怕只是幫忙擋個電梯，開車門，或是因為我的不便短暫浪費的時間，這些都是超有力量的溫暖」。

劉品言工作中受傷，坐輪椅畫面曝光。圖／摘自IG

她也特別感謝在自己受傷期間，無論親友或是陌生人，都讓她感受滿滿的善意，「那瞬間的重量，好像世界已經和平」，讓她想喊出「我願意」，願意再為這世界做更多愛的事。

她表示：「謝謝台大骨科 醫師們還有池醫生專業治療，謝謝身邊所有陪我的家人朋友，謝謝你們在這時候穩穩的接住我的身心靈。一步一腳印，很快我就可以活蹦亂跳了。」引來大批網友留言祝福她早日康復。