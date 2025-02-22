我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯獲CPAC民調壓倒性支持競選下屆總統

俄羅斯副外長：美俄代表計畫2周內再次會談

蘇打綠四季絕美舞台解凍重生 青峰蹲地大哭3度淚灑

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇打綠唱哭全場1.2萬名觀眾 。圖／緒風提供
蘇打綠唱哭全場1.2萬名觀眾 。圖／緒風提供

休團3年加上筋疲力盡的版權之爭、突如其來的疫情，一磨數個寒暑，他們終於暌違9年以「蘇打綠」之名重返小巨蛋，6人的經典招呼詞「全宇宙的朋友大家好，我們是 『蘇打綠』」再次貫耳，看似簡單尋常，卻是來之不易。

「二十年一刻」演唱會台北站首場22日在四季樂章中翩然登場，蘇打綠與國外製作團隊斥資8千萬打造四面台，從春暖的輕盈暖陽，象徵他們解凍重生，到夏開的燃烈躁動、秋藏的透明詩意，到冬雪磅礴的交響樂，成軍20年，冷暖交織如同四季，如今的蘇打綠不是從前的蘇打綠，卻仍是原來的蘇打綠。

復刻完所有專輯，不願丟下任何一個親手孕育的音符，他們一首一首把歌曲接回家，「蘇打綠」也回到歌迷的懷抱中，團長阿福說：「謝謝你們跟我們的堅持，畢竟這一路走來不容易」，笑說沒有人演唱會一開始就喊「我們是誰」，好像七、八零年代的藝人，青峰說：「你是說我們過氣了是嗎？」當然不是，而是蘇打綠這3個字歷經波折終於回來了，阿福說：「這名字對我們意義有多麼重大。」

見台下反應有點慢，青峰笑說：「有一陣子沒有回到台北小巨蛋，就會忘記台北的觀眾是多麼優雅、多麼沒有反應。」質疑是不是有人是第一次看蘇打綠演唱會。「只能說很可惜，你們加入得太晚了 ，這是我們最後一次巡迴」，青峰先前就說過，這次會是蘇打綠最後一次大型巡迴演唱會。

青峰調皮和馨儀在「你被寫在我的歌裡」一曲中鬥嘴連連，你來我往之中，不經意自剖心聲：「我今天情緒有點複雜。」突有不速之客蒼蠅停在手上，青峰搞笑問牠：「你什麼意思。」然而在唱「小情歌」時，情緒無法再用牙尖嘴利包裝，終是忍不住落淚。

當演唱會來到「秋」的段落，阿龔溫柔說：「這次我想把自己的talking段落拿來彈琴，這首歌『終點起點』，大家可以在心裡默默地唱。」隨著琴音流淌，舞台映出蘇打綠從最新復刻的專輯「冬 未了」，一路回顧四季專輯復刻的歷程，再推進到魚丁糸時期、休團期間團員們相聚的片段，最後回到蘇打綠剛組團時的青澀模樣。

團員們看到驚訝又感動，眼眶逐漸泛紅。直到琴聲落下，大家才驚覺這是阿龔準備的神秘驚喜。阿龔接著說道：「今天想親口對青峰和小威說——謝謝你們寫了這麼多好聽的歌，讓我可以彈這些音樂。」青峰聽完瞬間情緒潰堤，拿著衛生紙摀著臉，遲遲未抬頭，甚至蹲地大哭。

小威也回想起 2007 年首次攻蛋時，自己在台上哭了整整30分鐘，如今眼眶再次濕潤。緩了緩情緒，阿龔感慨地說：「上次在魚丁糸演唱會合體，感覺像是發生在另一個時空，像是平行時空裡的另一個身分。但我們，還是蘇打綠嗎？」他停頓片刻，笑著給出肯定的回答：「是啊！」

青峰平復後說：「大家帶著想被我們歌聲療癒的心情來聽歌，而我們站在台上，因為這些歌、因為你們的陪伴，自己也被療癒了。生命安排的時間點總是充滿巧思，我們還有地方出發的話，就好好地走下去吧。」在唱到「陪我歌唱」時，他三度流下淚水。

蘇打綠此次巡演每站曝光一首新歌，台北站的新曲是「Silent Angel」；而專屬台北的壓軸曲目「Tomorrow will be fine.」則是5年前青峰個人演唱會上，與當時休團的蘇打綠團員驚喜合體、首度演唱的歌，事過境遷，同場地、同陣容再次演繹，心境大不同，也讓全場1.2萬名觀眾動容。

蘇打綠相隔9年再度以「蘇打綠」身份重返台北小巨蛋 。圖／緒風提供
蘇打綠相隔9年再度以「蘇打綠」身份重返台北小巨蛋 。圖／緒風提供
蘇打綠6位團員默契十足 。圖／緒風提供
蘇打綠6位團員默契十足 。圖／緒風提供

疫情 交響樂

上一則

專訪／王大陸假病歷疑逃兵 Paul心臟嚴重：我傻傻當兩年

延伸閱讀

青峰哭了 隔9年奪回團名 竟有不速之客「你什麼意思」

青峰哭了 隔9年奪回團名 竟有不速之客「你什麼意思」
「財神」康康太慷慨 出借千萬元卻討不回

「財神」康康太慷慨 出借千萬元卻討不回
台灣演藝圈財神爺…他豪借數千萬 認被詐騙討不回

台灣演藝圈財神爺…他豪借數千萬 認被詐騙討不回
汪峰小19歲網紅女友懷孕了？兩人緊貼看演唱會

汪峰小19歲網紅女友懷孕了？兩人緊貼看演唱會

熱門新聞

孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
林依晨（左起）、朱茵、李一桐罕見同框。（取材自微博）

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

2025-02-17 20:32
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

2025-02-18 03:35

超人氣

更多 >
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財
花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養
一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一