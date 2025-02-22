蘇打綠四季絕美舞台解凍重生 青峰蹲地大哭3度淚灑

蘇打綠唱哭全場1.2萬名觀眾 。圖／緒風提供

休團3年加上筋疲力盡的版權之爭、突如其來的疫情 ，一磨數個寒暑，他們終於暌違9年以「蘇打綠」之名重返小巨蛋，6人的經典招呼詞「全宇宙的朋友大家好，我們是 『蘇打綠』」再次貫耳，看似簡單尋常，卻是來之不易。

「二十年一刻」演唱會台北站首場22日在四季樂章中翩然登場，蘇打綠與國外製作團隊斥資8千萬打造四面台，從春暖的輕盈暖陽，象徵他們解凍重生，到夏開的燃烈躁動、秋藏的透明詩意，到冬雪磅礴的交響樂 ，成軍20年，冷暖交織如同四季，如今的蘇打綠不是從前的蘇打綠，卻仍是原來的蘇打綠。

復刻完所有專輯，不願丟下任何一個親手孕育的音符，他們一首一首把歌曲接回家，「蘇打綠」也回到歌迷的懷抱中，團長阿福說：「謝謝你們跟我們的堅持，畢竟這一路走來不容易」，笑說沒有人演唱會一開始就喊「我們是誰」，好像七、八零年代的藝人，青峰說：「你是說我們過氣了是嗎？」當然不是，而是蘇打綠這3個字歷經波折終於回來了，阿福說：「這名字對我們意義有多麼重大。」

見台下反應有點慢，青峰笑說：「有一陣子沒有回到台北小巨蛋，就會忘記台北的觀眾是多麼優雅、多麼沒有反應。」質疑是不是有人是第一次看蘇打綠演唱會。「只能說很可惜，你們加入得太晚了 ，這是我們最後一次巡迴」，青峰先前就說過，這次會是蘇打綠最後一次大型巡迴演唱會。

青峰調皮和馨儀在「你被寫在我的歌裡」一曲中鬥嘴連連，你來我往之中，不經意自剖心聲：「我今天情緒有點複雜。」突有不速之客蒼蠅停在手上，青峰搞笑問牠：「你什麼意思。」然而在唱「小情歌」時，情緒無法再用牙尖嘴利包裝，終是忍不住落淚。

當演唱會來到「秋」的段落，阿龔溫柔說：「這次我想把自己的talking段落拿來彈琴，這首歌『終點起點』，大家可以在心裡默默地唱。」隨著琴音流淌，舞台映出蘇打綠從最新復刻的專輯「冬 未了」，一路回顧四季專輯復刻的歷程，再推進到魚丁糸時期、休團期間團員們相聚的片段，最後回到蘇打綠剛組團時的青澀模樣。

團員們看到驚訝又感動，眼眶逐漸泛紅。直到琴聲落下，大家才驚覺這是阿龔準備的神秘驚喜。阿龔接著說道：「今天想親口對青峰和小威說——謝謝你們寫了這麼多好聽的歌，讓我可以彈這些音樂。」青峰聽完瞬間情緒潰堤，拿著衛生紙摀著臉，遲遲未抬頭，甚至蹲地大哭。

小威也回想起 2007 年首次攻蛋時，自己在台上哭了整整30分鐘，如今眼眶再次濕潤。緩了緩情緒，阿龔感慨地說：「上次在魚丁糸演唱會合體，感覺像是發生在另一個時空，像是平行時空裡的另一個身分。但我們，還是蘇打綠嗎？」他停頓片刻，笑著給出肯定的回答：「是啊！」

青峰平復後說：「大家帶著想被我們歌聲療癒的心情來聽歌，而我們站在台上，因為這些歌、因為你們的陪伴，自己也被療癒了。生命安排的時間點總是充滿巧思，我們還有地方出發的話，就好好地走下去吧。」在唱到「陪我歌唱」時，他三度流下淚水。