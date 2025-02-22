專訪／王大陸假病歷疑逃兵 Paul心臟嚴重：我傻傻當兩年

Paul(右)這一年來把所有財產全都交代給老婆咪咪了。圖／摘自臉書

台灣藝人Paul去年健檢查出心臟少一片瓣膜、還有4.6公分的主動脈瘤，人生從此改變，近來王大陸 為逃兵役問題找醫生造假病例，他說，「我這種才真的不用當兵，當年傻傻把兩年役期服滿，到了50歲想送自己好一點的健檢，竟查出來狀況這麼嚴重」。

他的主動脈瘤長在心臟出來那段，因為複雜，無法做傳統顯微手術，醫生評估，只能繞道換新血管並裝人工瓣膜，但手術失敗率高達10%，而且人工瓣膜只能用10至15年就得重新開刀更新，「在各項數字還有逆流狀況尚能接受下，目前就是每半年回院觀察」。

自發現狀況後，這1年多來，他開始規畫財產分配，估計有近億台幣，而且結婚多年，他其實藏有不少秘帳，如今只能全供出來給老婆知曉，「我以前曾在美國、新加坡 和香港 工作，不同房產、帳戶全跟老婆交代了，免得『一個不小心』沒了」。

年過半百才知患疾，他心態有很大不同，想去哪、吃什麼、想見誰，都照心意去做，他嘆，「本以為是家族遺傳，但全家只有我一個人有，醫生說這是機率問題，我也怕傳給女兒，還好她們去檢查都沒有，女兒很貼心，說要把心臟給我，讓我活到老，我都哭了」。

演藝圈包括劉真、趙少康都有此疾，他說，當然可以做預防性手術，但醫生建議先不要動，「若瘤超過5公分時，再來考慮動刀問題，因為手術失敗率在醫學上太高了，而且開完刀還可能併發心包水等後遺症，會非常麻煩」。