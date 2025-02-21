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章若楠9集「被性騷6次」…「難哄」惹觀眾反感 被罵上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
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章若楠飾演的溫以凡在短短9集內經歷了6次性騷擾。(取材自微博)
章若楠飾演的溫以凡在短短9集內經歷了6次性騷擾。(取材自微博)

由白敬亭、章若楠主演的新劇「難哄」，是趙露思、陳哲遠「偷偷藏不住」的姐妹作，挾著前作威力，一開播就奪下戲劇熱度榜冠軍。不過，隨著劇情發展，有網友反映，劇中女主角在短短9集內經歷了6次性騷擾，尤其第9集開頭出現的「露鳥俠」片段，讓觀眾大罵，「我是來看偶像劇的，不是來看性騷紀錄片的」。

「難哄」改編自竹已同名小說，講述溫以凡（章若楠飾）與高中同學桑延（白敬亭飾）在多年後因機緣巧合合租，兩人從最初的若即若離，到逐漸打破隔閡，最終攜手共度幸福生活的情感歷程。

本該是「久別重逢，破鏡重圓」的甜寵故事，竟然在第9集開頭出現女主在大街上遇到「露鳥俠」對著她敞開大衣的片段，讓觀眾十分傻眼。有網友統計，「難哄」才播了9集，女主就被性騷了6次，包括學生時期1次、租房2次、職場2次，大街上1次。

對次，網友氣到大罵，「導演的惡趣味」、「劇情改得也太垃圾了，破壞性的改變了這個故事的核心」、「『難哄』不如改名『難哄』好了」，還有網友直言，劇情設定讓人感到導演似乎依然沉浸在「王子救公主」的老套思維中，未能與當下女權意識的覺醒相契合。

更有書粉跳出來質疑，小說中的溫以凡並沒有被騷擾那麼多次，而且她不是一個軟柿子，她非常聰明機智，完全不像電視劇中那樣軟弱可欺。

可能是質疑聲量太大，目前「露鳥俠」騷擾女主角的片段已被刪除，但劇組及製作方尚未對此事進行正式回應。

白敬亭在劇中上演「王子救公主」橋段。(取材自微博)
白敬亭在劇中上演「王子救公主」橋段。(取材自微博)

性騷擾 趙露思

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