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徐乃麟自爆半夜對老婆揮拳 名醫警告恐患這2種疾病

記者李姿瑩／即時報導
徐乃麟自爆夢中揮拳。圖/東森綜合提供
徐乃麟自爆夢中揮拳。圖/東森綜合提供

馬力歐、李新、靜香上「醫師好辣」大聊夫妻生活中的私密煩惱，節目中，主持人徐乃麟竟自爆：「我老婆說我半夜睡到一半，突然對她揮拳。」神經內科醫師警告，這恐怕是神經退化性疾病的警訊，如帕金森氏症、失智症等。嚇得徐乃麟急忙否認，大吼：「我沒有這些疾病！這段給我剪掉！」逗趣反應笑翻全場。

女星李新則坦言，身體出狀況讓她和老公八點檔男星沈世朋的「親密關係」亮紅燈！並驚恐透露，某天開始竟然解出「粉紅色血尿」，讓她嚇得花容失色，連洗澡都戰戰兢兢，深怕感染！就醫後才發現是膀胱發炎搞鬼，痊癒後夫妻生活才重回正軌。

此外，林道遠妻子靜香抱怨老公打呼聲如雷，導致淺眠的她長期失眠，夫妻倆為此爭執不斷，最後只能靠耳塞入睡。同樣為打呼所苦的馬力歐，則透露已與老婆分房睡，坦言為了挽救婚姻，他積極尋求醫療協助，才發現自己的睡眠狀況早已拉警報。

「醫師好辣」將於3月16日下午2點至4點，在台北國際會議中心（TICC）102會議室舉辦實體講座，邀請馬力歐、知名作家小花媽等擔任特別來賓，並由神經內科醫師鄔定宇、泌尿科醫師高偉棠、婦產科醫師鄭丞傑等專業醫師團隊，為大家解惑各種疑難雜症。節目相關內容於東森綜合32頻道每週六至週日下午5點播出。

失智 失眠

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