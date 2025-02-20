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太尷尬… 王鶴棣「合影詹姆斯遭拒」視頻流出 網嘲： 咖位不夠

娛樂新聞組／即時報導
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王鶴棣（左）去年曾如願和詹姆斯合影。（取材自微博）
王鶴棣（左）去年曾如願和詹姆斯合影。（取材自微博）

前不久才以「大奉打更人」刷了一波熱度的大陸男星王鶴棣，近日現身NBA全明星賽賽場，他在場邊看到偶像、NBA球星詹姆斯（LeBron James)，疑似想要上前合影，卻遭到拒絕，場面一度很尷尬。相關影片流出後，引來網友熱議。

眾所周知，王鶴棣熱愛籃球運動，曾公開表示自己的偶像就是湖人球星詹姆斯。日前適逢NBA全明星賽開幕，王鶴棣連續兩年獲邀參加，去年並如願和詹姆斯同框合影。今年，王鶴棣在賽前受訪時曾表示，「希望能再拍一張合照，我的手機壁紙用了一年了」，期待與偶像再次互動的心相當濃烈。

沒想到，在全明星賽當天，王鶴棣確實遇見了偶像，但合影的願望卻未達成。

從畫面中可見，王鶴棣想與詹姆斯合照，卻被保全攔下，最後只好悻悻然轉身離去；另一段畫面則顯示，王鶴棣向詹姆斯揮手，但慘遭無視。相關視頻引起網友熱議，不少網友表示，「最後離開的樣子有點尷尬」、「詹姆斯本來就不是隨便想合照就可以啊」、「詹姆斯不認識王鶴棣，很正常」。

但也有人開酸，「熱臉貼人家冷屁股」、「偶像，你選的嘛」、「臉丟大了」、「畢竟咖位不夠」。

據悉，王鶴棣去年曾和詹姆斯合影，事後興奮發文表示，「這是最好的新年禮物，見面那一刻還是很緊張，不敢相信等待了14年的願望成真，真是激動又開心。」

王鶴棣疑似想和詹姆斯合影，卻遭到拒絕。（取材自微博）
王鶴棣疑似想和詹姆斯合影，卻遭到拒絕。（取材自微博）

王鶴棣 NBA 湖人

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