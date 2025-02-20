才暴紅就塌房？ 李昀銳被揪出關注色情帳號 原來是一場誤會…

李昀銳被發現關注色情帳號？粉絲為他洗白。(取材自微博)

大陸男星李昀銳去年底與孟子義合演古裝劇「九重紫」，暴紅後一舉成為新男神。近日，他被網友揪出微博 關注了一個名為「教程視頻技巧do床上運動小黃文」的色情帳號，形象瞬間崩壞，其他關注者還包括陳星旭、韓東君，不過，有網友出面表示這是「誤會一場」。

李昀銳自從演出「九重紫」後，一舉一動都受到關注，網友尤其希望他和劇中女主角孟子義在現實世界能「假戲真做」，成為真CP。日前孟子義現身柬埔寨拍戲，網友紛紛呼喊李昀銳「護花」，引起熱議。不過，李昀銳難逃人紅是非多，近日被網友發現疑似關注色情帳號。

據悉，該帳號名為「教程視頻技巧do床上運動小黃文」，露骨名稱引發網友吐槽「讓人臉紅心跳」，還有人擔心才走紅不久的李昀銳，會不會因此「塌房」。

隨後，有粉絲跳出來澄清，這個色情帳號原本是屬於女演員「馮齊」，她曾演過「大宋少年志」，是2014屆中戲的海外留學生 ， 但她畢業後就回英國了。久未使用的帳號疑似遭到盜號，才變成了色情內容。關注她的還包括韓東君、陳星旭、歐陽娜娜等。

真相大白後讓不少粉絲鬆了一口氣，卻也讓人感慨，李昀銳真是「人紅是非多」。