震撼彈 滅火器楊大正掰了9年妻 二婚告吹：我們很開心

楊大正(左)宣布跟山東離婚。圖／摘自臉書

滅火器主唱楊大正跟山東結婚近9年，今無預警宣布離婚，楊大正在社群發文：「山東在2023年底提出希望結束婚姻的想法，經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。」

楊大正跟鄭宜農離婚之後，與山東再婚育有一雙兒女，楊大正說在這段婚姻當中，始終無法在工作與家庭之間取得平衡，在山東提出離婚後溝通一年，雙方仍決定分道揚鑣，他說離婚之後相處融洽，「因為我們知道即使沒有婚姻關係，我們也會相互陪伴支持著彼此面對生命的每個課題，自在優雅的老去」。

楊大正聲明全文：

大家晚安

一直以來，我和山東都不希望私領域的事情佔據新聞版面打擾大家。

但由於我們收到告知，週刊即將報導我們的相關新聞。我和山東還是決定在週刊曝光前，主動向大家簡短說明。

在這段婚姻關係當中，由於我在工作與家庭生活的時間分配，一直沒辦法達到一個理想的平衡。山東在2023年底提出希望結束婚姻的想法，經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。

雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，一起陪伴孩子在完整的愛當中快樂成長。

離婚至今，我們的相處非常融洽，彼此都找到了內心的平和，也讓我們對於孩子的照顧與陪伴的品質提高了許多。希望關心我們的每一位朋友，不要為我們擔心。

這張照片拍攝於離婚手續完成後，我們笑的很開心。因為我們知道即使沒有婚姻關係，我們也會相互陪伴支持著彼此面對生命的每個課題，自在優雅的老去。

在這篇聲明後，我們不會接受任何採訪，也不再回應任何相關問題。懇請媒體朋友將心力放在更有新聞價值的事物上，讓我們一家人能保有自在的私人生活空間。

謝謝，祝福大家健康平安，自由自在。