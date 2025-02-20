李俊昊周末開唱今抵台 腳傷拄拐杖仍不忘寵粉

李俊昊上個月左腳韌帶受傷尚未痊癒，還需要拄著拐杖行走。(記者黃仲明／攝影)

韓國男星李俊昊將在2月22日、23日在國立台灣大學綜合體育館舉行粉絲演唱會，他於今天下午搭乘班機抵達桃園國際機場 ，身穿深色皮夾克、牛仔褲， 雖然他戴著口罩 ，但他看到管制區內有粉絲接機時露出的驚訝眼神仍十分明顯，雖然他上個月左腳韌帶受傷尚未痊癒，但拄著拐杖行走的他仍努力地向每一位接機粉絲揮手，十分寵粉。

李俊昊此行經商務中心通關入境，他搭車離去前也親切地與現場粉絲及媒體道別。