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李俊昊周末開唱今抵台 腳傷拄拐杖仍不忘寵粉

記者黃仲明／桃園機場即時報導
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李俊昊上個月左腳韌帶受傷尚未痊癒，還需要拄著拐杖行走。(記者黃仲明／攝影)
李俊昊上個月左腳韌帶受傷尚未痊癒，還需要拄著拐杖行走。(記者黃仲明／攝影)

韓國男星李俊昊將在2月22日、23日在國立台灣大學綜合體育館舉行粉絲演唱會，他於今天下午搭乘班機抵達桃園國際機場，身穿深色皮夾克、牛仔褲， 雖然他戴著口罩，但他看到管制區內有粉絲接機時露出的驚訝眼神仍十分明顯，雖然他上個月左腳韌帶受傷尚未痊癒，但拄著拐杖行走的他仍努力地向每一位接機粉絲揮手，十分寵粉。

李俊昊此行經商務中心通關入境，他搭車離去前也親切地與現場粉絲及媒體道別。

李俊昊將於本周六、日舉辦演唱會，但腳傷未癒，主辦單位也特別在臉書粉絲專頁發文，「大家好，真心感謝支持藝人李俊昊的粉絲們，李俊昊因上個月發生的韌帶受傷正在接受治療，目前還沒有完全恢復。因此，在2月22日（周六）、23日（周日）舉行的『2025 LEE JUNHO FAN-CON in TAIPEII』演出中，對藝人腿部造成負擔的部分表演可能會受到限制。向等待演出的粉絲們表示深深的歉意，希望大家多諒解。將盡最大努力恢復藝人的健康並順利進行演出。謝謝。」

李俊昊此行經商務中心通關入境，他搭車離去前也親切地與現場粉絲及媒體道別。(記者黃...
李俊昊此行經商務中心通關入境，他搭車離去前也親切地與現場粉絲及媒體道別。(記者黃仲明／攝影)
李俊昊搭車離去前親切地與現場粉絲及媒體道別。(記者黃仲明／攝影)
李俊昊搭車離去前親切地與現場粉絲及媒體道別。(記者黃仲明／攝影)
李俊昊發現管制區內有粉絲接機時，露出驚訝的眼神。(記者黃仲明／攝影)
李俊昊發現管制區內有粉絲接機時，露出驚訝的眼神。(記者黃仲明／攝影)
李俊昊今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)
李俊昊今天搭機抵台。(記者黃仲明／攝影)

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