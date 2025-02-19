趙露思「偷偷」姊妹作「難哄」首播… 熱度奪冠 白敬亭深情演技獲讚

白敬亭在劇中演繹深情男主人設。(取材自微博)

粉絲敲碗期待許久、趙露思 和陳哲遠「偷偷藏不住」姐妹作「難哄」終於開播，該劇由白敬亭、章若楠主演，播出後立即打趴同檔期劉詩詩 、竇驍的「掌心」以及鄧為、向涵之的「仙台有樹」，登上戲劇熱度榜冠軍。而白敬亭在劇中的深情男主人設，也獲得網友一致按讚。

「難哄」是趙露思、陳哲遠主演的「偷偷藏不住」姊妹作，講述「桑稚」（趙露思飾）哥哥「桑延」（白敬亭飾）和溫以凡(章若楠飾)從高中時代錯過，到成年後機緣巧合下，再續前緣的故事。該劇還有老戲骨秦沛、孔琳、鮑起靜等人坐鎮，可說陣容相當強大。導演瞿友寧也相當有名，代表作包括「惡作劇之吻」、「桃花小妹」、「我可能不會愛你」等。

「難哄」開播後，不少網友看好劇情節奏快速、男女主角CP感十足等優勢，有望延續「偷偷藏不住」熱度，成為爆款劇。白敬亭的深情演技更獲得不少網友關注。