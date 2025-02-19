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趙露思「偷偷」姊妹作「難哄」首播… 熱度奪冠 白敬亭深情演技獲讚

娛樂新聞組／即時報導
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白敬亭在劇中演繹深情男主人設。(取材自微博)
白敬亭在劇中演繹深情男主人設。(取材自微博)

粉絲敲碗期待許久、趙露思和陳哲遠「偷偷藏不住」姐妹作「難哄」終於開播，該劇由白敬亭、章若楠主演，播出後立即打趴同檔期劉詩詩、竇驍的「掌心」以及鄧為、向涵之的「仙台有樹」，登上戲劇熱度榜冠軍。而白敬亭在劇中的深情男主人設，也獲得網友一致按讚。

「難哄」是趙露思、陳哲遠主演的「偷偷藏不住」姊妹作，講述「桑稚」（趙露思飾）哥哥「桑延」（白敬亭飾）和溫以凡(章若楠飾)從高中時代錯過，到成年後機緣巧合下，再續前緣的故事。該劇還有老戲骨秦沛、孔琳、鮑起靜等人坐鎮，可說陣容相當強大。導演瞿友寧也相當有名，代表作包括「惡作劇之吻」、「桃花小妹」、「我可能不會愛你」等。

「難哄」開播後，不少網友看好劇情節奏快速、男女主角CP感十足等優勢，有望延續「偷偷藏不住」熱度，成為爆款劇。白敬亭的深情演技更獲得不少網友關注。

第一集中，白敬亭飾演的男主角「桑延」難過地問溫以凡，「我是你的備胎嗎？」隨即跳轉到兩人在雨中分手的鏡頭，桑延轉身深吸了一口氣，壓下淚意對她說「再見」，溫以凡也轉頭掩飾自己哭紅的鼻頭，淡淡回應「再見」，網友讚白敬亭將細節情緒處理得相當好，讓人「一眼揪心」，顛覆昔日演技。

章若楠在劇中飾演女主角溫以凡。(取材自微博)
章若楠在劇中飾演女主角溫以凡。(取材自微博)

趙露思 劉詩詩

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