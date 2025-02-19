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陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖

娛樂新聞組／即時報導
陳曉和毛曉彤曾合作「雲襄傳」。(視頻截圖)
陳曉和毛曉彤曾合作「雲襄傳」。(視頻截圖)

大陸知名男星陳曉和台灣女星陳妍希結婚八年多，日前兩人透過社群平台宣布離婚，震驚娛樂圈。關於兩人的離婚原因，眾說紛紜，連2016年婚禮上經典畫面「婚紗吻」也再度衝上熱搜，讓網友不勝唏噓。近日，更有爆料指出，陳曉之所以離婚和女演員毛曉彤有關。

據悉，37歲的陳曉和毛曉彤是中央戲劇學院同學，10年來，兩人合作了「神鵰俠侶」、「大漢情緣之雲中歌」和「雲襄傳1」、「雲襄傳2」等四部劇，其中在「雲襄傳」系列中，兩人親密戲不少，被讚CP感十足。

有狗仔曾爆料，「陳曉疑似與女搭檔關係匪淺，一度有想要為了她離婚的衝動」，從兩人多次合作來看，毛曉彤可說是「機率相對較大」。而兩人在「雲襄傳」宣傳期的現場活動互動，也被眼尖網友發現「太甜了」、「有貓膩」。

其中有一段視頻是兩人在後台，盛裝打扮的毛曉彤被圍觀者誇讚「太美了」，走在後頭的陳曉頓時嘴角上揚，笑容藏都藏不住，連眼裡的光都再度散發出來。而在劇組直播宣傳時，一向不多話的陳曉突然變得很活躍，連望向毛曉彤的眼神也滿滿深情，一度讓網友察覺兩人關係不一樣。

不過，也有網友緩頰，毛曉彤和毛曉彤本來就是老同學，默契好也是正常的，大家不必過多聯想。

近日，有網友挖出陳曉昔日受訪時表示，自己最擔心婚姻裡出現感情破裂的情況，他說婚姻對他來說是一場戰爭，「因為可能需要去，進入到人生的另外一個階段了，然後要面對的事情，可能會比之前要複雜很多」。他還分享了婚姻觀，認為「一旦選擇了一個人就應該全心全意地對待，不能輕易改變心意」，如今看來，讓不少網友格外唏噓。

走在毛曉彤身後的陳曉被拍到嘴角上揚的模樣。(視頻截圖)
走在毛曉彤身後的陳曉被拍到嘴角上揚的模樣。(視頻截圖)

陳曉 陳妍希

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