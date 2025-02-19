SEVENTEEN、GOT7成員當選秀發起人 導師林依晨驚喜出場

「創造營亞洲第二季」導師合照(左起)袁婭維、Jeff、BamBam、徐明浩、林依晨、Yaya。圖／TVBS提供

選秀節目仍是成偶像的跳板，2025年國際級男團選秀節目「創造營亞洲第二季」集結來自大陸、泰國 、韓國、日本 、馬來西亞、印尼 等多國60位頂尖練習生展開激烈競賽，爭奪成團機會，帶來一系列融合多元文化與音樂風格的精彩選秀舞台，目前選定在TVBS播出。

本季導師陣容堅強，由兩位發起人領軍，分別為全球知名男團SEVENTEEN成員徐明浩（THE 8），以及GOT7成員BamBam強勢登場。此外，導師團隊包括泰國全方位藝人Jeff Satur，以其靈魂嗓音與迷人舞台魅力深受喜愛；靈魂歌姬袁婭維，憑藉震撼人心的現場演唱成為華語樂壇的標誌性人物；泰國人氣女演員YAYA，橫跨戲劇與音樂領域，多次榮獲重量級影視獎項，穩坐泰國十大最具影響力明星之一。本季節目更驚喜邀請金鐘視后林依晨擔任特邀導師，她幽默表示：「我同時，也是曾經的F班袁湘琴，今天很高興來到這裡，期待看到非常多位在A班的江直樹們！」此話一出，全場歡呼聲連連，讓氣氛瞬間更加熱烈。

本季學員們將經過層層挑戰與嚴格訓練，角逐最終7人席位，組成全新限定男團。節目不僅展現學員們的才華與熱血，更融合多元文化與音樂風格，開創亞洲娛樂新時代！第一集即話題不斷，導師們不僅各自以精彩的首秀登場，學員們的表現更是讓導師們驚喜連連，初舞台第一組演出就讓徐明浩讚嘆：「第一個舞台，超出了我的想像！」袁婭維則感動表示：「這是我第一次到海外擔任導師，看到專業演出，這次真的沒有白來。」

此外，這次的評分制度全面升級，學員將根據唱歌、舞蹈與表演三大領域進行評分，使每位導師能夠發揮專業優勢，為學員提供最精準的建議，也讓評選過程更加公平。一起見證學員們從初舞台到成團的蛻變歷程，感受最真摯的青春與熱情