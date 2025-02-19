涉槍擊前合作夥伴 蕾哈娜男友獲判無罪 謝陪審團「救命」

蕾哈娜在男友13天的審訊期間經常出現。路透

紐約時報 報導，流行天后蕾哈娜(Rihanna)男友饒舌歌手速可達硬漢(A$AP Rocky)，周二被判槍擊前合作夥伴罪名不成立。

36歲的速可達硬漢原名Rakim Mayers，他面對兩項使用致命武器攻擊的重罪指控，起因是2021年在好萊塢 一家飯店附近，與他曾經的朋友Terell Ephron（人稱ASAP Relli）發生口角。

在宣讀完判決後，速可達硬漢跳進旁聽席與家人和女友蕾哈娜擁抱，並感謝陪審團「救了他的命」。

判決的關鍵在於陪審員對事件中使用槍枝的評估，檢察官說這是一把半自動槍枝，而辯方證人則證實這是在拍攝音樂錄影帶時獲得的道具槍。

在審判過程中，沒有任何槍枝作為呈堂證供，速可達硬漢也沒有上庭為自己辯護。

洛杉磯 縣地區副檢察長曾要求陪審團不要被蕾哈娜的出庭所左右，她在13天的審訊期間經常出現，並在上周帶著兩人的兩個年幼兒子出席了結案陳詞的開始。

為期三周的審判是前合作夥伴Relli和Rocky之間糾紛的高潮，兩人是高中好友，曾隸屬於同一個說唱團體ASAP (Always Strive and Prosper) Mob，但他們之間的關係卻越來越僵。

槍擊案發生在2021年11月6日晚上，Relli描述在雙方分開之前與速可達硬漢簡短地爭論了幾句，幾分鐘後，Mayers先生從腰間掏出一把槍並向他開槍，擦傷了他的右手。

控方出示了監控錄像，顯示速可達硬漢在開槍前持有槍枝，但辯方證人作證表示這把槍是他幾個月前在一位安全顧問的建議下開始攜帶的道具槍，Relli也知道這把槍是假的。

Relli證明他在當晚稍後回到現場，並撿到兩枚 9 毫米彈殼，但警方無法在現場找到武器走火的證據，也未能找到槍枝，成為最終無罪宣判的關鍵。