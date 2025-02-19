張震母病逝 兄張翰承受喪母之痛忍悲回應了

張翰承受喪母之痛，忍悲為新戲宣傳，。圖／大愛電視提供

演員張翰昨(18日)出席大愛戲劇「生日快樂」首映會，在場他談陪伴妻子林利霏度過罹癌煎熬，實際上近日他正承受喪母之痛，今(19日)晚間驚曝他和弟弟張震 的母親於2月11日病逝，享壽80歲。對此，他透過經紀人回應了。

張翰透過經紀人表示，因出席記者會的工作是事先已排定好，因母病過世，後續有後事待處理，「原本和翰哥有在討論要不要排開，但死亡是人生必經之路，剛好戲劇有講到安寧相關議題，他也很有感，覺得自己還可以。」經紀人也透露，至親走了，張翰心情的確受影響，但因是戲劇宣傳，認為在這樣場合不好多說，為此低調隻字未提，經紀人表示：「翰哥就把思念放在心中」，張翰也透過經紀人表達：「感謝大家的關心與慰問。懇請認識母親的朋友為她送上祝福，也請體諒我們的心情，讓家人能有更多時間陪伴母親並沉澱心情。若造成任何不便，敬請見諒。」

據「鏡週刊」報導，張家僅發電子訃聞，追思文中是以張翰、張震兩兄弟名義撰寫，寫下「我們摯愛的母親 趙欣然女士 於民國114年2 月11日安詳走完80年的人生旅程，留下我們永恆且美好的回憶。 我們將於民國114年3月5日星期三於台北市懷愛館景行樓1樓至忠 2廳舉辦追思告別奠禮。敬邀至親好友與我們一同緬懷追憶，全體家眷向您獻上最深的敬意。」