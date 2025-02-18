我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5日常習慣有益心臟健康 扭動腳趾是其中之一

稱拜倫為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

僅用21天「哪吒2」登頂全球動畫票房榜首

記者林宸誼／即時報導
「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元（新台幣554億元），超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜。中新社
「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元（新台幣554億元），超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜。中新社

中國製作的動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」），於1月29 日大年初一上映後獲得廣大迴響，中國燈塔專業版數據顯示，截至18日晚間7時35分，「哪吒2」票房達到人民幣123.2億元（約合16.92億美元），超過美國動畫電影「腦筋急轉彎2」，登頂全球動畫電影票房榜，創下中國及亞洲電影最佳歷史票房成績。與此同時，在全球影史票房榜，「哪吒2」也升至第八。

證券日報報導，中影年年合夥人、常務副總經理苑朋飛表示，「哪吒2」的成功未來將影響動畫市場的投資市場、製作模式和內容方向。

苑朋飛指出，投資方面，「哪吒2」將吸引更多國內外資本關注動畫產業，尤其是具有中國文化特色的IP開發，龍頭企業的示範效應將帶動中小型動畫公司獲得更多融資機會。

製作方面，「哪吒2」聯合百餘家企業製作將會成為行業主流，眾多企業將會共同推動標準化技術體系和工業化生產流程，推動行業技術共用與產業鏈整合，大幅提升生產效率。

內容方面，「哪吒2」或推動國內企業強化本土文化IP的全球輸出潛力，進一步推動「國漫崛起」的敘事，吸引更多創作者深耕中國文化題材。”說。

不過，談及與海外動畫巨頭的競爭，動畫製片人南牆認為，怎麼讓「哪吒」可持續發展是當下要考慮的問題。在工業化上中國和海外差距正在縮小，但仍有距離。在此背景下，提升動畫產業發展，還需要擴大藝術類人才就業，扶持中小動畫公司，也要培育導演等新銳行業人才。

投資 就業 融資

上一則

「完美秘書」李浚赫赴台 500「李太太」擠爆機場迎老公

下一則

孫生被爆性侵過程曝光 他怒駁「有影片為證」

延伸閱讀

「哪吒2」再創紀錄 進全球票房榜前9 超越「侏儸紀世界」

「哪吒2」再創紀錄 進全球票房榜前9 超越「侏儸紀世界」
當年狂蹭「哪吒」熱度…網重提「我是哪吒2」 吐槽詐騙

當年狂蹭「哪吒」熱度…網重提「我是哪吒2」 吐槽詐騙
「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持

「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持
當年狂蹭「哪吒」熱度…網重提「我是哪吒2」 吐槽「詐騙電影」

當年狂蹭「哪吒」熱度…網重提「我是哪吒2」 吐槽「詐騙電影」

熱門新聞

劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
安海瑟薇登上「W」雜誌中文版封面。(摘自W雜誌)

安海瑟薇裸背全寫中文 網友放大猛看：到底寫什麼？

2025-02-11 20:27
Rain突然穿好衣服，向具俊曄傳遞心意。(圖/讀者提供)

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

2025-02-15 09:32
孟子義現身柬埔寨，引起網友關注。(取材自微博)

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

2025-02-13 07:00

超人氣

更多 >
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽
「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光