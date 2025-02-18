「完美秘書」李浚赫赴台 500「李太太」擠爆機場迎老公

韓劇《我的完美秘書》大受歡迎，男主角李浚赫今天搭機來台受到熱烈歡迎，他拿起粉絲手機自拍。記者黃仲明／攝影

憑藉「我的完美秘書」一劇暴紅的韓星李浚赫，18日晚間抵台，準備親自感謝廣大粉絲支持。500名「李太太」為了迎接「完美老公」湧入桃園機場，要在第一時間見到偶像。李浚赫知道粉絲心意，特地走機場大廳入境，近距離送上簽名、自拍。

李浚赫今天搭乘大韓航空KE-187航班抵達桃園國際機場，他此行經由一般通關辦理入境手續，為了在鏡頭前表現出最完美的一面，他補妝完才最後下機，面對管制區內的接機粉絲，他展現十足誠意，不但親手幫粉絲簽名，還跟粉絲以手機相機自拍，非常寵粉。

李浚赫班機還未到，桃機第一航廈入境大廳就已擠滿500名粉絲，還有人穿上他最愛的披薩裝，當他進入大廳時尖叫聲此起彼落，人氣爆棚。十分寵粉的他，沿路簽名、握手來者不拒，後來還拿著粉絲的手機自拍起來，為了滿足所有的接機粉絲，李浚赫親自走向不同區域，誠意十足。

韓劇《我的完美秘書》男主角李浚赫今天搭機來台受到熱烈歡迎。記者黃仲明／攝影

出道18年的李浚赫演出過許多知名作品與角色，沒想到演藝生涯竟是憑「完美秘書」再創巔峰。他先前受訪時表示：「一點都沒料到，當初接拍這部劇時，我最大的壓力就是希望自己不要被罵就好了。」