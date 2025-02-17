逃稅遭封殺3年「香蜜」男星回來了？新帳號獲認證演員

鄧倫因出演「香蜜沉沉燼如霜」爆火，一度躋身頂流。（取自imdb）

中國演員鄧倫 在與楊紫出演「香蜜沉沉燼如霜」後爆火，豈料在2022年涉嫌偷逃稅，被追繳稅款、加收滯納金共計1.06億人民幣（約1500萬美元），不僅丟失所有代言、演出作品被隱藏，就連微博 帳號也遭到刪除；消失演藝圈近三年，鄧倫不斷傳出復出消息，繼拍攝時尚雜誌但未露臉後，再被網友發現他開設新的社媒帳號。

聯合早報報導，鄧倫2022年3月因涉嫌偷逃稅款，被追繳和罰1.06億人民幣，中國社媒帳號全數遭封鎖。事隔3年，鄧倫第一次重新開設新帳號。鄧倫在中國短視頻平台「快手」開設新帳號，該帳號被認證「黃V」，並註明為「演員」，自介則是畢業於上海戲劇學院。

鄧倫於元宵節 （2月12日）上傳一張湯圓照，並配文「元宵節快樂」，近日則沒有再更新。該帳號目前的追蹤人數已超過60萬粉絲。

2022年3月15日遭稅務機關通報逃漏稅後，鄧倫僅來得及在微博公開道歉信：「我願意承擔一切責任，並一如既往積極努力工作」，社群平台就全數遭到封禁，前後不過6小時，從此查無此人；在失去社群平台後，鄧倫的代言都被火速解除，堪稱是近年來「消失」速度最快的明星。

近日有網友發現鄧倫在中國短影片平台快手已開設新帳號，並獲認證為「演員」，令人不禁猜想是否再為回歸做準備。許多喜愛鄧倫的粉絲也哭喊：「不敢相信，不敢相信」、「發帖了，好想你！！」、「真的等了好久」、「終於回來了」。