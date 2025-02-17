林依晨雙喜臨門「失明」再受肯定：人生要珍惜當下

攝影師Tamás Dobos(左起)、林依晨、導演周美豫、演員吳可熙、演員劉敬接受鹿特丹媒體訪問合照。圖／周子娛樂提供

由林依晨所監製的電影「失明」近日入圍 「鹿特丹國際影展金虎獎」並舉辦全球大首映，導演周美豫率領演員林依晨、吳可熙、劉敬，親自飛往鹿特丹與影迷QA互動，受到非常好的反饋。近期鹿特丹影展社群釋出一段劇組受訪影片，分享各自近期最愛及最具罪惡感的音樂，互動熱絡有趣，感受到劇組非常受到國際媒體的喜愛，也看見導演及演員私下可愛的一面。

在官方釋出的訪問影片中，演員們被問及自己的Guilty Pleasure songs，有罪惡感卻喜歡哼唱的曲目時，林依晨表示，是Queen, Bohemian Rhapsody(皇后合唱團的波希米亞狂想曲)，事後分享興奮的說：「這首歌整個曲目的編排實在是太厲害太精彩太豐富了，所以聽的同時會讓人有一種在觀看音樂劇的感覺，很痛快。」

而吳可熙則選擇AC/DC的Highway to Hell(地獄直通車），並表示，不知道為何我腦袋直覺想到這首歌，這首歌讓我感到生命有限，都要去地獄了，一定要盡情享受、瘋狂勇敢追夢，很像我飾演的「雪津」這個角色，飾演她的時候我經常聽這首歌，很狂野，很無所畏懼。而且聽到導演周美豫直接哼唱她喜愛的曲目我們大家都笑的很開心，導演歌聲很好聽。劉敬則是選擇Player的Baby Come Back，並搭配有趣地肢體舞蹈，笑翻眾人。

而「失明」在14日公布的第20屆大阪亞洲影展中入選特別注目單元，林依晨聽聞作品再傳好消息表示，很感謝這樣主題的電影被看見和被專業上的認可，我們也持續在後製和宣發上努力，希望能讓更多的觀眾看見，進而同理彼此。電影「失明」3月即將在大阪亞洲影展跟大家見面，也將會是亞洲首映，導演周美豫表示，鹿特丹影展是一段美好的旅程，一回到台灣就聽到大阪亞洲影展入圍的消息，很開心，好奇日本 的觀眾看完電影的感受。

影展公佈這天適逢情人節 ，問及演員得知消息當下在做什麼，林依晨表示當下其實有點不浪漫，我剛從鹿特丹回來，當時在家裡整理行李和房間，然後接著上瑜伽課。也對所有相愛的人表示，要積累很深很深的緣份，這輩子才有機會相愛，所以就珍惜並享受當下吧！不管未來會如何。

而吳可熙聽到入圍消息也說：「在情人節收到入圍電影節的喜訊，很想給整個劇組大擁抱，恭喜『失明』能夠和亞洲地區的觀眾見面了！也想分享給電影裡我的兩位情人，依晨還有劉敬兩個飛吻。更希望藉此祝福所有不論性別的情侶們情人節快樂！」