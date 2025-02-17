我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

E-ZPass詐騙信息猖獗 紐約州長發布消費者警示

韓人氣男團聽中文歌做功課 竟是跟爸聽鄧麗君

記者李姿瑩／即時報導
DKB 上次來台表演大獲好評。圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供
DKB 上次來台表演大獲好評。圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供

南韓超殺嘻哈男團DKB去年暑假首度來台舉辦見面會，人氣爆棚擠爆台北三創CLAPPER STUDIO，時隔半年DKB二度訪台舉辦「2025 FanConcert in Taipei -Optimism-」，全新主題「Optimism」是專屬台灣BB（DKB粉絲名）們的，平常酷帥高冷的DKB，呼應主題將賣萌裝可愛，展現平常見不到的隱藏的樣子。

E-CHAN說：「這次演出的會展示很多積極開朗的歌曲。也可以看到我至今為止從未見過的另一面。請大家多多期待！」D1也說：「這次演出的概念是積極和充滿希望的，所以可以看到很多DKB可愛開朗的面貌！ 還有，還可以看到這段時間被隱藏起來的成員們的樣子！」

呼應新主題，團員們被問到自認是Optimism還是Pessimistic，DKB相當有自信回答：「我們都很Optimism」，YUKU率先表示：「我好像是那樣，哈哈，儘量把一切都想好，如果有不好的事情，也覺得沒關係！」HEECHAN也說：「我完全是Optimism。 我的性格是，無論什麼事都會積極思考，熱情也很多，想實現的事情一定要實現。」

就算偶有EMO來襲，8位大男生面對低潮也有自己的一套，像是GK就非常Optimism，「每當這種時候我會和成員們一邊吃好吃的，一邊談論各自的煩惱，解決。」JUNSEO則選擇聽歌，「 歌曲的力量很厲害。」而HARRY-JUNE則選擇找朋友談心和吃好吃的擺脫負能量，「跟朋友見面或是一個人一邊聽歌一邊散步，吃好吃的」。

有了上次品嚐台灣美食的經驗，DKB已做好大啖美食的準備，再度拜訪台灣團員們都有自己想吃的美食清單，HEECHAN對雞排情有獨鍾，「我對上次的雞排記憶猶新。 這次也一定要再吃一次雞排」。HARRY-JUNE則是想再嚐台灣道地的街頭小吃，「上次芒果刨冰真的太好吃了，今年春天去的話，我還想吃市場裡的街頭小吃」。

此外，除了美食DKB也有想要朝聖的景點，特別許願想去九份，親自看看電影「神隱少女」的取景之地，感受美麗的景觀。

二度來台舉辦見面會，DKB也說一定有「驚喜舞台」要送給BB們，像是近期他們就大量收聽華語歌曲，GK把小時候跟著爸爸一起聽的鄧麗君經典代表「甜蜜蜜」重新複習一遍，直呼：「這首歌在南韓也是很有名的歌曲喔！」

DKB 上次來台表演大獲好評。圖／Brave Entertainment、FU ...
DKB 上次來台表演大獲好評。圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供
DKB平時形象高冷。圖／Brave Entertainment、FU Enter...
DKB平時形象高冷。圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供

南韓

上一則

身高173公分是謊報？ 甄子丹同框「166公分」王寶強 露餡了…

延伸閱讀

北卡三角區美華協會 春節嘉年華迴響熱烈

北卡三角區美華協會 春節嘉年華迴響熱烈
加州客家會「天穿日」慶典溫馨熱鬧 美食「水粄」飄香

加州客家會「天穿日」慶典溫馨熱鬧 美食「水粄」飄香
習俗篇／屬蛇名人榜：毛習差一甲子 泰勒絲蛇運當頭

習俗篇／屬蛇名人榜：毛習差一甲子 泰勒絲蛇運當頭
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

熱門新聞

劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
安海瑟薇登上「W」雜誌中文版封面。(摘自W雜誌)

安海瑟薇裸背全寫中文 網友放大猛看：到底寫什麼？

2025-02-11 20:27

超人氣

更多 >
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房
川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位