韓人氣男團聽中文歌做功課 竟是跟爸聽鄧麗君

DKB 上次來台表演大獲好評。圖／Brave Entertainment、FU Entertainment、DJB提供

南韓 超殺嘻哈男團DKB去年暑假首度來台舉辦見面會，人氣爆棚擠爆台北三創CLAPPER STUDIO，時隔半年DKB二度訪台舉辦「2025 FanConcert in Taipei -Optimism-」，全新主題「Optimism」是專屬台灣BB（DKB粉絲名）們的，平常酷帥高冷的DKB，呼應主題將賣萌裝可愛，展現平常見不到的隱藏的樣子。

E-CHAN說：「這次演出的會展示很多積極開朗的歌曲。也可以看到我至今為止從未見過的另一面。請大家多多期待！」D1也說：「這次演出的概念是積極和充滿希望的，所以可以看到很多DKB可愛開朗的面貌！ 還有，還可以看到這段時間被隱藏起來的成員們的樣子！」

呼應新主題，團員們被問到自認是Optimism還是Pessimistic，DKB相當有自信回答：「我們都很Optimism」，YUKU率先表示：「我好像是那樣，哈哈，儘量把一切都想好，如果有不好的事情，也覺得沒關係！」HEECHAN也說：「我完全是Optimism。 我的性格是，無論什麼事都會積極思考，熱情也很多，想實現的事情一定要實現。」

就算偶有EMO來襲，8位大男生面對低潮也有自己的一套，像是GK就非常Optimism，「每當這種時候我會和成員們一邊吃好吃的，一邊談論各自的煩惱，解決。」JUNSEO則選擇聽歌，「 歌曲的力量很厲害。」而HARRY-JUNE則選擇找朋友談心和吃好吃的擺脫負能量，「跟朋友見面或是一個人一邊聽歌一邊散步，吃好吃的」。

有了上次品嚐台灣美食的經驗，DKB已做好大啖美食的準備，再度拜訪台灣團員們都有自己想吃的美食清單，HEECHAN對雞排情有獨鍾，「我對上次的雞排記憶猶新。 這次也一定要再吃一次雞排」。HARRY-JUNE則是想再嚐台灣道地的街頭小吃，「上次芒果刨冰真的太好吃了，今年春天去的話，我還想吃市場裡的街頭小吃」。

此外，除了美食DKB也有想要朝聖的景點，特別許願想去九份，親自看看電影「神隱少女」的取景之地，感受美麗的景觀。

二度來台舉辦見面會，DKB也說一定有「驚喜舞台」要送給BB們，像是近期他們就大量收聽華語歌曲，GK把小時候跟著爸爸一起聽的鄧麗君經典代表「甜蜜蜜」重新複習一遍，直呼：「這首歌在南韓也是很有名的歌曲喔！」