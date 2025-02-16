我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄談判前 澤倫斯基正式訪問阿拉伯聯合大公國

魯比歐：普亭對烏克蘭和平認真程度 數日內可見分曉

玉女消失39年露面了 升格阿嬤美成這樣

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許淑絹(左)開心宣布當阿嬤，再度攜手林佳蓉回歸。(圖／中華音樂人交流協會提供)
許淑絹(左)開心宣布當阿嬤，再度攜手林佳蓉回歸。(圖／中華音樂人交流協會提供)

台灣一連3天的「民歌五十演唱會」於昨晚來到最終場，包含金智娟、范怡文、許景淳、謝宇威等人接連獻唱，賴佩霞則挑戰金曲「恰似你的溫柔」致敬梁弘志，她唱完後大喊：「梁弘志，我們想你。」

許景淳歌聲令人如癡如醉。(圖／中華音樂人交流協會提供)
許景淳歌聲令人如癡如醉。(圖／中華音樂人交流協會提供)

民歌美聲二重唱玉女林佳蓉、許淑絹再度攜手回歸，當年參與台視大學城歌唱比賽贏得第1組重唱冠軍，陸續發行過多首歌曲，可惜歌唱之路並不久遠，39年前林佳蓉出國深造，許淑絹婚後淡出。她們讓粉絲再度重溫美聲，今年63歲的許淑絹開心分享提到去年升格當阿嬤，開心喊話想要唱到「民歌60」，並攻上台北大巨蛋。

此外，3天演出安排致敬三毛、梁弘志、馬兆駿的橋段，賴佩霞跟周治平合作致敬梁弘志，激動直呼「我真的是熱愛、熱戀周治平的歌」。另外她提到老師生前替她寫過歌，從老師的作品中思考分離的感動，她說：「我很幸運，我的童年是在民歌裡面度過，深深感謝這些在音樂上貢獻出心力的人。」

賴佩霞挑戰金曲「恰似你的溫柔」致敬梁弘志。(圖／中華音樂人交流協會提供)
賴佩霞挑戰金曲「恰似你的溫柔」致敬梁弘志。(圖／中華音樂人交流協會提供)

李宗盛跟江學世、張炳輝、陳秀男、黃慶元、劉因國的木吉他合唱團則帶來馬兆駿的代表作「木棉道」等等，李宗盛表示：「民歌替我們這些學業不好的人開了一扇窗，謝謝民歌的陪伴。」最後眾星登台高唱「外婆的澎湖灣」，讓「民歌五十演唱會」畫下完美句點。

殷正洋一身白色造型像是白馬王子。(圖／中華音樂人交流協會提供)
殷正洋一身白色造型像是白馬王子。(圖／中華音樂人交流協會提供)
木吉他合唱團黃慶元(左起)、李宗盛、陳秀男、江學世、張炳輝、劉因國同台。(圖／中...
木吉他合唱團黃慶元(左起)、李宗盛、陳秀男、江學世、張炳輝、劉因國同台。(圖／中華音樂人交流協會提供)
范怡文(左)、凃佩岑合作默契十足。(圖／中華音樂人交流協會提供)
范怡文(左)、凃佩岑合作默契十足。(圖／中華音樂人交流協會提供)
金智娟賣力演出。(圖／中華音樂人交流協會提供)
金智娟賣力演出。(圖／中華音樂人交流協會提供)
董運昌演奏金曲。(圖／中華音樂人交流協會提供)
董運昌演奏金曲。(圖／中華音樂人交流協會提供)
林瓊瓏登上「民歌五十演唱會」。(圖／中華音樂人交流協會提供)
林瓊瓏登上「民歌五十演唱會」。(圖／中華音樂人交流協會提供)

賴佩霞 玉女

上一則

金秀賢生日竟成金賽綸忌日 恐怖巧合惹疑雲

下一則

英國奧斯卡 「粗獷派建築師」奪最佳導演和男主角獎

延伸閱讀

與齊豫合唱「一條日光大道」 「金韻4小」勾滿滿回憶

與齊豫合唱「一條日光大道」 「金韻4小」勾滿滿回憶
民歌50╱楊弦「江湖上」開場 久違經典搭檔再現

民歌50╱楊弦「江湖上」開場 久違經典搭檔再現
台玉女歌手罹癌後首露面…哽咽上台開唱 超強狀態曝光

台玉女歌手罹癌後首露面…哽咽上台開唱 超強狀態曝光
治癒人心 趙詠華唱歌迎接希望

治癒人心 趙詠華唱歌迎接希望

熱門新聞

劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
安海瑟薇登上「W」雜誌中文版封面。(摘自W雜誌)

安海瑟薇裸背全寫中文 網友放大猛看：到底寫什麼？

2025-02-11 20:27

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了
值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費