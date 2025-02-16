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韓女星金賽綸初步認定為自殺 現場無入侵跡象

中央社東京16日專電
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金賽綸被發現在家中過世。(圖/摘自IG)
金賽綸被發現在家中過世。(圖/摘自IG)

韓國媒體報導，女演員金賽綸今天下午被朋友發現倒臥在首爾城東區的家中。警方和急救人員趕往現場，但金賽綸已經斷氣。親友稱她已經拍好沈寂2年半的復出之作，最近還準備改名迎接新開始，卻傳出噩耗。

韓國警方尚未公布死因，但是現場沒有發現外部入侵的跡象，因此初步認為她是自殺身亡，不過「無法詳細說明是否有遺書，以及死亡經過等細節」。

金賽綸得年25歲。2000年出生是3姐妹中的長女。她在9歲時以童星出道，2010年和元斌演出「大叔」受到矚目，斬獲韓國電影大賞最佳新人女演員等多個獎項，之後又出演「惡鄰拼圖」、「芭比」、「萬神」、「索命人孔蓋」、「道熙呀」等多部電影，以及電視劇「無人知曉」、「獵犬」、「魔女寶鑑」、「優秀巫師賈斗心」等，累積高知名度。她和金所泫、金裕貞因為演技和顏值兼具，合稱為韓國女童星的「三金」。

影片來源：YouTube@GaragePlay 車庫娛樂

然而，演藝工作正在上升階段的金賽綸，卻在2022年發生了重創演藝事業的酒駕肇逃事件。

2022年5月18日上午8時左右，金賽綸在首爾江南區酒駕，接連撞上路燈、分隔島及變電箱後逃逸，造成江南區新沙洞至狎鷗亭洞一帶停電至少3小時，57間周邊商店受影響。

據調查結果，金賽綸肇事當時血液中酒精濃度遠超出「吊銷駕照」標準，加上酒駕事件發生在平日上班尖峰時間，引起廣泛關注，金賽綸的形象、工作大受影響。她最終被判處罰金2000萬韓元（約1.4萬美元）。

由於酒駕引起強烈輿論批評，金賽綸決定全面暫停演藝活動。在長時間的空白其中，曾傳出她在咖啡店打工。

她最近一次引發關注是今年1月在社群媒體發布的照片。她當時分享了和一名男性牽手、互動親暱的照片，並配文Marry（結婚），雖然之後迅速刪除，但引發她是否要結婚的猜測。

金賽綸去年4月曾經嘗試透過話劇復出，但由於負面輿論，最終未能出演。同年11月，她確定出演電影Guitar Man，電影目前已經完成拍攝，正在進行後期製作，具體上映時間未定。

金賽綸的親友接受韓媒EDAILY訪問表示，「去年底見過金賽綸」，最近她打算改名為金雅任（音譯，김아임）重新出發，還和朋友籌備開咖啡店，也準備重返演藝圈，卻傳來噩耗，真的令人難以置信。

金賽綸 咖啡 駕照

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