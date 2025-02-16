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22年前受具俊曄提攜 Rain為「大嫂」默哀韓網動容

記者李姿瑩／即時報導
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具俊曄(黑衣者)2003年和身為新人的Rain在節目中尬舞，這段影片近期在網路社群上瘋傳。(擷自YouTube@todtn)
具俊曄(黑衣者)2003年和身為新人的Rain在節目中尬舞，這段影片近期在網路社群上瘋傳。(擷自YouTube@todtn)

南韓天王Rain昨晚在高雄流行音樂中心的個人演唱會上，特意在演出結束前率全場觀眾低頭10秒，為不幸病逝的大S默哀。消息傳回韓國立刻登上熱門新聞，粉絲紛紛稱讚他有情有義，沒有忘記多年前具俊曄的提攜與照顧。

Rain在高雄演唱會上脫稿演出，因為心繫喪妻的具俊曄，特別想藉著公開場合，向前輩和過世的大嫂（大S）致意。他特別強調具俊曄是韓流樂壇的大前輩，即使這趟訪台無法見面，也從未看過大嫂，但他覺得自己還是有所表示，親自懇求道：「也請你們為俊曄哥禱告，請大家多多支持他。前輩真的是很正直又善良的人，真的很謝謝大家，謝謝你們。」

有粉絲指出，Rain在演唱會上沒有直呼大S名諱，而是以「嫂子」尊稱對方，可見其打從心裡尊敬具俊曄夫妻。Rain也成為在大S過世後，首位在公開場合力挺具俊曄的韓星，直接打臉所有看扁具俊曄的酸民。

具俊曄在韓國演藝圈地位崇高，和大S結婚的消息更是宛如偶像劇般的國民佳話，先前包括劉在錫主持的多檔節目，都曾邀請具俊曄親自分享這段浪漫愛情故事。

而Rain和具俊曄相差13歲，在Rain還是菜鳥新人時，就因為苦練酷龍舞蹈有成，在節目中獲得跟具俊曄尬舞的機會。這個2003年的片段近期在網路社群上瘋傳，具俊曄毫不吝嗇稱讚Rain的舞蹈實力過人，讓當時還是20歲毛頭小子的Rain點滴在心頭。

影片來源：YouTube@todtn

Rain過去曾受具俊曄提攜。(圖／大步整合行銷提供)
Rain過去曾受具俊曄提攜。(圖／大步整合行銷提供)
具俊曄(左)當年和Rain在節目中尬舞。(圖/摘自SBS YT)
具俊曄(左)當年和Rain在節目中尬舞。(圖/摘自SBS YT)
Rain在演唱會上特地把衣服穿好為大S默哀。(圖／摘自官方微博)
Rain在演唱會上特地把衣服穿好為大S默哀。(圖／摘自官方微博)
Rain特地把衣服穿好為大S默哀。(圖／摘自官方微博)
Rain特地把衣服穿好為大S默哀。(圖／摘自官方微博)

具俊曄 大S 酷龍

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