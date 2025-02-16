國民妹妹淪酒駕女星…金賽綸身亡「3個月前才說復出」

金賽綸在螢光幕後承受巨大壓力。圖/摘自IG

童星出身的金賽綸 今傳出在家身亡，24歲的她有「最美童星」封號，和同期出道的金所炫、金裕貞併稱「三金」。她們各自在演藝圈從小演到大，但隨著金賽綸酒駕，演藝事業和形象重創，再加上手滑上傳和金秀賢的貼臉合照，輿論對她極不友善，為了維持生計，一度只能到咖啡 店當服務生打工。

金賽綸9歲時以電影「等待回家的日子」出道，10歲和元斌合演電影「大叔」，創下620多萬人次觀影票房，從此知名度大開，陸續得到許多新人獎肯定。但她星途沒有金裕貞、金所炫順利，成年後一直沒有人氣爆棚的話題代表作，有些作品如「學校2020」、「Dear. M」接連發生編製問題，讓負面新聞不時找上她。

2022年5月，金賽綸酒駕自撞路邊變電箱，不僅因此新劇被換角，正在播出的作品也全被刪剪，人氣急速下滑。有南韓 YouTuber爆料，金賽綸面臨鉅額賠償，耗掉大半積蓄，沒工作的她只好咖啡店打工賺生活費。

而她從「國民妹妹」一夕之間淪為「酒駕女星」，已經拍好的Netflix影集「獵犬」不得不剪光她的戲分，還因此延後上線日期，金賽綸也只能自己認賠。

即便如此，她沒放棄演藝事業，可是在社會眼光還沒放過她的時候，2024年3月她無預警公開與男神金秀賢親密貼臉照，隨後火速刪除。網友質疑她動機不單純，金秀賢的經紀公司直接切割，表示那是他們過去同公司時期的紀念照片。