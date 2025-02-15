Lisa處女秀獲讚 國寶級影后：她熬夜連拍4小時舞戲不喊累

萊克帕特拉瓦迪(左)對第一次演戲的Lisa讚不絕口。(圖／摘自IG)

76歲泰國 「國寶級影后」萊克帕特拉瓦迪（Lek Patravadi）在「白蓮花大飯店3」飾演富婆，「BlACKPINK」Lisa飾演飯店員工。影后今天在曼谷受訪，大讚Lisa敬業又熱情，「她是一個非常謙遜、有紀律且勤奮的人，但同時也非常有野心。她學習速度驚人，不管你給她什麼，她都能迅速吸收。她只需要一些時間來練習，但說實話，不會花太久，因為她真的非常有天賦。」

76歲的萊克在泰國相當有地位，被視為表演藝術界的先驅，還曾於2015年由泰國詩琳通公主殿下親自頒發皇家 獎盃，獲頒「國家表演藝術家」稱號，表彰她對表演藝術的卓越貢獻。萊克今天受訪表示，「有一天晚上，我一直在觀察Lisa，她有一場跳舞戲，從晚上11點到拍到凌晨3點，但她絲毫不喊累，我心想她應該要休息了吧？但她仍享受這一切，即使沒有人在看，我非常敬佩這種態度」。

另外泰國男星唐赫特拉庫爾(Dom Hetrakul) 對Lisa表演也讚不絕口，「她對音樂的敏感度極高，當音樂響起，她就能準確知道該從哪裡開始，對於一般人來說，如果要練習一支舞，可能需要從頭開始排練，但她不需要，她能夠準確抓住音樂的節奏，直接融入其中，而不必從頭再來。」

另外一山姆尼沃拉則自嘲「她雖然第一次演戲，但完全不緊張，彷彿是個天生的演員，我還是個每天將演戲當工作的人，比起來簡直是魯蛇！」