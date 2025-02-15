我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

賴清德：台灣只賺辛苦錢 不擁半導體自重

Lisa處女秀獲讚 國寶級影后：她熬夜連拍4小時舞戲不喊累

記者陳穎／曼谷即時報導
萊克帕特拉瓦迪(左)對第一次演戲的Lisa讚不絕口。(圖／摘自IG)
萊克帕特拉瓦迪(左)對第一次演戲的Lisa讚不絕口。(圖／摘自IG)

76歲泰國「國寶級影后」萊克帕特拉瓦迪（Lek Patravadi）在「白蓮花大飯店3」飾演富婆，「BlACKPINK」Lisa飾演飯店員工。影后今天在曼谷受訪，大讚Lisa敬業又熱情，「她是一個非常謙遜、有紀律且勤奮的人，但同時也非常有野心。她學習速度驚人，不管你給她什麼，她都能迅速吸收。她只需要一些時間來練習，但說實話，不會花太久，因為她真的非常有天賦。」

76歲的萊克在泰國相當有地位，被視為表演藝術界的先驅，還曾於2015年由泰國詩琳通公主殿下親自頒發皇家獎盃，獲頒「國家表演藝術家」稱號，表彰她對表演藝術的卓越貢獻。萊克今天受訪表示，「有一天晚上，我一直在觀察Lisa，她有一場跳舞戲，從晚上11點到拍到凌晨3點，但她絲毫不喊累，我心想她應該要休息了吧？但她仍享受這一切，即使沒有人在看，我非常敬佩這種態度」。

另外泰國男星唐赫特拉庫爾(Dom Hetrakul) 對Lisa表演也讚不絕口，「她對音樂的敏感度極高，當音樂響起，她就能準確知道該從哪裡開始，對於一般人來說，如果要練習一支舞，可能需要從頭開始排練，但她不需要，她能夠準確抓住音樂的節奏，直接融入其中，而不必從頭再來。」

另外一山姆尼沃拉則自嘲「她雖然第一次演戲，但完全不緊張，彷彿是個天生的演員，我還是個每天將演戲當工作的人，比起來簡直是魯蛇！」

泰國 皇家

上一則

阿諾帥兒全裸秀大鵰「辣」到濕身 星爸自豪：我真傳

下一則

AV女優河北彩伽驚曝引退念頭 坦認：無法長久做下去

延伸閱讀

BLACKPINK Lisa影集首映現身泰國 罕見母女同框

BLACKPINK Lisa影集首映現身泰國 罕見母女同框
蔡岳勳被爆外遇女星 于小惠笑了：我非受害者

蔡岳勳被爆外遇女星 于小惠笑了：我非受害者
涉拐賣王星 泰國警方：10名詐騙集團成員已遣返中國

涉拐賣王星 泰國警方：10名詐騙集團成員已遣返中國
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

熱門新聞

劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
迪麗熱巴(左)和劉亦菲都被網友點名疑似是偷生子的頂流明星。(摘自微博)

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

2025-02-12 19:22
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

2025-02-08 20:37

超人氣

更多 >
範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」

範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」
范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默
中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心
川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」