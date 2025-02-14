台玉女歌手罹癌後首露面…哽咽上台開唱 超強狀態曝光

民歌五十演會適逢王新蓮（中）生日，與同月壽星葉佳修（左）和陳秀男共同慶生。圖／中華音樂人交流協會提供

中華音樂人交流協會14日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，超過50位歌手輪番演唱，民歌演唱會起源自1975年楊弦在中山堂引領眾人開唱。身為民歌教父，這3天由他以當年紅極一時的「江湖上」一曲開場，致敬眾民歌手與延續至今的民歌魂。

私交超過40年的「MIB三重唱」成員趙樹海、王夢麟再次合體登台演唱「想你」；適逢情人節 ，葉佳修演唱「思念總在分手後」、「再愛我一次」等，應景曲目為活動帶來浪漫的情歌氛圍。

第一天演唱會特別安排懷念與回憶橋段，由馬玉芬演唱「無人的海邊」、王新蓮演唱「匆匆地走過」，再與馬宜中合唱「風中的早晨」致敬馬兆駿。王新蓮去年底在社群上自曝罹患肺腺癌，「這重磅一擊，把接下來的人生，全抖明白了。罹癌這個事，像兩把大鏟子，把生命中不重要和沒有意義的人事物，全部清到兩旁，剩下一條無比平靜、簡單又清晰的道路；踏步其中，像收了一份人生大禮。」

歷經腫瘤 手術後，她對人生相當有新的感觸，唱完「匆匆地走過」，她有些哽咽說：「去年我很意外得了肺腺癌，很幸運是第一期，我12月23日開刀，還不到兩個月，謝謝，所以沒辦法唱以前的key，很高興我沒有因此錯過這次演唱會，非常感恩，今天之所以讓我完成這心意有個很重要的人，就是當初的醫生，他是忠實的粉絲，三場票都有買，給這醫生深深的一鞠躬。」透露醫生每天巡房說「我要讓你能去唱演唱會」，給了她對抗病魔的信心。